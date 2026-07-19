世界盃︱麥巴比梅開二度領先金靴獎︰美斯決賽會入波

法國半場被英格蘭攻入4球，但下半場總算踢出爭氣波，助麥巴比（Mbappe）迎來了又一個刷新紀錄的夜晚。他單場獨取兩球，將個人世界盃決賽周總入球增至22球，正式超越美斯（Lionel Messi）的「世一」紀錄；而麥總今屆攻入10球，亦助他在今屆金靴獎中反超前美斯。

金靴獎不設共享 美斯若決賽入3球可反壓麥巴比

金靴獎不設共享，目前決賽上陣的球員之中，5球在手的西班牙前鋒奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）在決賽攻入6球機會率極低，因此金靴獎實際上成為麥巴比及美斯之爭。