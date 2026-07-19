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體育
出版：2026-Jul-19 10:03
更新：2026-Jul-19 10:03

世界盃︱麥巴比梅開二度領先金靴獎︰美斯決賽會入波

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世界盃︱麥巴比梅開二度領先金靴獎︰美斯決賽會入波

世界盃︱麥巴比梅開二度領先金靴獎︰美斯決賽會入波

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世界盃季軍戰法國半場慘吞英格蘭4蛋，下半場上演大反擊最終以4︰6見負，不過麥巴比（Mbappe）梅開二度，以世界盃決賽周累積22個入球正式超越美斯，個人今屆狂轟10球反超美斯進佔金靴榜首。賽後麥巴比坦言寧可踢決賽而非爭奪金靴獎，亦相信美斯將會對西班牙的決賽取得入球。

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法國半場被英格蘭攻入4球，但下半場總算踢出爭氣波，助麥巴比（Mbappe）迎來了又一個刷新紀錄的夜晚。他單場獨取兩球，將個人世界盃決賽周總入球增至22球，正式超越美斯（Lionel Messi）的「世一」紀錄；而麥總今屆攻入10球，亦助他在今屆金靴獎中反超前美斯。

金靴獎不設共享 美斯若決賽入3球可反壓麥巴比

金靴獎不設共享，目前決賽上陣的球員之中，5球在手的西班牙前鋒奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）在決賽攻入6球機會率極低，因此金靴獎實際上成為麥巴比及美斯之爭。

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現在麥巴比以2球領前美斯，而助攻次數一樣是4次。如入球及助攻相同，國際足協會根據上陣時間決定金靴獎誰屬。目前美斯較比麥巴比少上陣57分鐘，如決賽對西班牙踢足全場，上陣時間將較麥巴比更多。因此，美斯若要取得得個人首次世界盃金靴獎的條件，是在決賽攻入3球，或貢獻2入球1助攻。

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麥巴比︰寧可踢決賽不要金靴獎

麥巴比賽後表示︰「老實說，我寧可贏不到金靴獎，也希望明天能出戰世界盃決賽。」對於今場攻入2球超越美斯2項紀錄，他則說，「美斯明天會入球的，他總是會入球。」

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盛傳施丹接任法國教練

「上半場與下半場簡直判若兩隊。坦白說，在上半場，我完全能理解為何有些人會覺得我們簡直像個笑話，並且沾污了身上這件球衣，」麥巴比賽後說道。「但如果換個角度來看，我想說的是我們終究只是凡人，而這是我們絕不容許犯下的錯誤。下半場，我們重拾狀態。最終，我們輸了，對最後一場領軍的教練迪甘斯（Didier Deschamps）而言非常遺憾。我們本來很想為他踢一場好波。然而這場比賽絕不會抹殺他的傳奇地位。」

盛傳施丹（Zinédine Zidane）將成為下任法國教練，他將與法國足總簽約4年。

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