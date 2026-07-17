世界盃︱佛得角門將禾仙夏被爆紅困擾 直言希望再踢一兩年不想做吉祥物

佛得角門將禾仙夏（Vozinha）在今屆世界盃爆紅，首戰完封西班牙、加時僅負阿根廷2︰3兩仗成為經典。這名40歲老將接受《CBS Mornings》專訪，稱自己不能再被活在人群之中而被困擾，但為成功推廣國家而高興。他希望再踢一至兩年，但不希望被當作公關工具。
不用再解釋佛得角在哪裡
禾仙夏到訪美國接受《CBS Mornings》專訪，談到爆紅的心路歷程：「我非常感激，我從未想到，簡直像瘋了、太不可思議。我習慣了活在人群之中，但現在情況完全超乎想像。對我來說甚至有點困擾，因為我喜歡與人連結。在佛得角，我們熱情好客，例如我們可以在街上煮餸，直接在門前開餐。但從現在開始，我沒辦法再這樣做了。」
禾仙夏IG Follwers由約4.5萬爆升至2936萬，成為世上最多IG追隨的守門員，他為不用再解釋佛得角是甚麼而高興︰「不過，我還是感到無比自豪。以前我們向別人介紹自己來自佛得角時，別人總會問：『在哪裡？』但經過世界盃後，我們成功把佛得角推向世界，再也不需要多作解釋，我認為這是最棒的事。」
25歲才成為職業足球員的的禾仙夏的足跡遍及佛得角、安哥拉、摩爾多瓦、葡萄牙、塞浦路斯和斯洛伐克。回首這段旅程，禾仙夏感嘆道：「首先，從我兒時就一直夢想著成為職業球員。但在佛得角能夢想成真的機會微乎其微，因為我們是非洲人、是佛得角人。首先要取得簽證，這是第一道難關。再者，當你在佛得角時，根本沒有球探注意到，我們缺乏基建設施。佛得角有很多天才，但過去有不少前輩從未獲得往歐洲發展的機會。教練雖然付出很多，但他們缺乏專業知識。他們曾經是球員，卻從未接受過系統化的教練培訓。」
拒當公關工具 盼回歸純粹足球
40歲的禾仙夏現在自由身，他希望繼續為足球而戰︰「到了40歲還能比賽，是因為我對足球真的充滿熱情。我還想再踢至少一到兩年，這取決於身體，畢竟明天的事誰也說不準。但我渴望上陣，希望能找到一支真正需要我當足球員，而不是把我當作公關工具的球隊。」
世界盃｜佛得角奇妙之旅告終 禾仙夏：絕對要為成就感到自豪
另外，禾仙夏（Vozinha）在餐廳與哥倫比亞希基達（Rene Higuita）相遇，獲「狂人」大讚︰「你是世人的偶像，帶給所有人快樂。佛得角能有如此出色的表現，你正是功臣。」希基達與禾仙夏熱烈擁抱，「蠍子門將」續讚不絕口：「你在這世界上所創造的成就……簡直就是一道光。」