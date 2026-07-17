世界盃︱佛得角門將禾仙夏被爆紅困擾 直言希望再踢一兩年不想做吉祥物

不用再解釋佛得角在哪裡

禾仙夏到訪美國接受《CBS Mornings》專訪，談到爆紅的心路歷程：「我非常感激，我從未想到，簡直像瘋了、太不可思議。我習慣了活在人群之中，但現在情況完全超乎想像。對我來說甚至有點困擾，因為我喜歡與人連結。在佛得角，我們熱情好客，例如我們可以在街上煮餸，直接在門前開餐。但從現在開始，我沒辦法再這樣做了。」

禾仙夏IG Follwers由約4.5萬爆升至2936萬，成為世上最多IG追隨的守門員，他為不用再解釋佛得角是甚麼而高興︰「不過，我還是感到無比自豪。以前我們向別人介紹自己來自佛得角時，別人總會問：『在哪裡？』但經過世界盃後，我們成功把佛得角推向世界，再也不需要多作解釋，我認為這是最棒的事。」