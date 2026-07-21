世界盃︱美斯︰撫平遺憾需要很長時間 獲阿根廷總統讚為阿根廷人帶來快樂

美斯帶領的阿根廷，在世界盃決賽加時不敵西班牙，未能兩連冠。他在今晨於社交平台出Post直言，「撫平遺憾需要很長時間，但也會銘記所有美好的事情……」，他最後大方祝賀西班牙贏得世界盃冠軍。而阿根廷總統米萊宣布全國放假一日，日子由球員及教練決定。
美斯︰阿根廷連續兩屆晉身世界盃決賽是偉大的成就
美斯完場後面對球迷的打氣聲，不忍落淚。他在帖文表示︰「非常痛苦，撫平遺憾需要很長時間。但也會銘記所有美好的事情……包括曾經反勝的比賽、永留在大家記憶的時刻。在全國的支持下，加上大家的努力與付出，阿根廷再次成為世界最佳球隊之一。」
年屆39歲的美斯6度出戰世界盃決賽周，3次晉身決賽，當中去屆2022年首嘗冠軍。他表示很難評價一切，「但阿根廷連續兩屆晉身世界盃決賽，本身就是一項偉大的成就。很感謝大家發自內心的每一句問候和每一條訊息。我們再次令整個國家團結起來，讓所有人共同分享身為阿根廷人的自豪。同時，我也想祝賀西班牙贏得冠軍。」
阿根廷總統米萊宣布全國放假一日︰「我在此通知全國人民，只要球員與教練團決定好慶祝日期，政府就會宣布當天為假期。」他續大道美斯為國效力廿年︰「美斯20年長期在高水準，值得敬佩，他為阿根廷人帶來無數快樂。」米萊大讚球隊永不放棄，戰鬥到最後一秒。