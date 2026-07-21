熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-21 10:40
更新：2026-Jul-21 10:40

世界盃︱美斯︰撫平遺憾需要很長時間 獲阿根廷總統讚為阿根廷人帶來快樂

分享：
世界盃︱美斯︰撫平遺憾需要很長時間 阿根廷總統宣布全國放假一日

世界盃︱美斯︰撫平遺憾需要很長時間 阿根廷總統宣布全國放假一日

adblk4

美斯帶領的阿根廷，在世界盃決賽加時不敵西班牙，未能兩連冠。他在今晨於社交平台出Post直言，「撫平遺憾需要很長時間，但也會銘記所有美好的事情……」，他最後大方祝賀西班牙贏得世界盃冠軍。而阿根廷總統米萊宣布全國放假一日，日子由球員及教練決定。

美斯在2026世界盃決賽後，淚流滿面。（路透社） 美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱（路透社） 美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱（路透社） 美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱（路透社） 世界盃｜衛冕不果無阻傳奇　美斯狂破十多項紀錄（路透社） 美斯與馬勒當拿的重疊軌跡　未竟衛冕世盃之志留憾（路透社） 美斯與馬勒當拿的重疊軌跡　未竟衛冕世盃之志留憾（路透社） 美斯與馬勒當拿的重疊軌跡　未竟衛冕世盃之志留憾（路透社） 美斯與馬勒當拿的重疊軌跡　未竟衛冕世盃之志留憾（路透社） 世界盃｜美斯與馬勒當拿的重疊軌跡　未竟衛冕世盃之志留憾

美斯︰阿根廷連續兩屆晉身世界盃決賽是偉大的成就

美斯完場後面對球迷的打氣聲，不忍落淚。他在帖文表示︰「非常痛苦，撫平遺憾需要很長時間。但也會銘記所有美好的事情……包括曾經反勝的比賽、永留在大家記憶的時刻。在全國的支持下，加上大家的努力與付出，阿根廷再次成為世界最佳球隊之一。」

年屆39歲的美斯6度出戰世界盃決賽周，3次晉身決賽，當中去屆2022年首嘗冠軍。他表示很難評價一切，「但阿根廷連續兩屆晉身世界盃決賽，本身就是一項偉大的成就。很感謝大家發自內心的每一句問候和每一條訊息。我們再次令整個國家團結起來，讓所有人共同分享身為阿根廷人的自豪。同時，我也想祝賀西班牙贏得冠軍。」

adblk5
世界盃2026走線圖（am730製圖） 世界盃2026走線圖（am730製圖）

阿根廷總統米萊宣布全國放假一日︰「我在此通知全國人民，只要球員與教練團決定好慶祝日期，政府就會宣布當天為假期。」他續大道美斯為國效力廿年︰「美斯20年長期在高水準，值得敬佩，他為阿根廷人帶來無數快樂。」米萊大讚球隊永不放棄，戰鬥到最後一秒。

世界盃｜西班牙古古列拿踢拖「打包」拎走大力神盃？稱要紋教練個頭上身

【FIFA世界盃2026】決賽 - 西班牙 對 阿根廷

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務