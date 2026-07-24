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體育
出版：2026-Jul-24 10:51
更新：2026-Jul-24 10:51

世界盃｜奧達文迪退出阿根廷國家隊 千字文坦然告別

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世界盃｜奧達文迪退出阿根廷國家隊 千字文坦然告別

世界盃｜奧達文迪退出阿根廷國家隊 千字文坦然告別

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世界盃決賽後備上陣的38歲中堅奧達文迪（Nicolas Otamendi），宣布結束長達17年的國家隊生涯。這名阿根廷老將以千字文道別，稱披上阿根廷國家隊球衣實現了童年夢想，「去屆成為世界冠軍將寫入歷史，對阿根廷的愛永遠不變」。

奧達文迪（Nicolas Otamendi）在阿根廷國家隊與美斯合作多時 奧達文迪（Nicolas Otamendi）在2026世界盃為阿根廷後備上陣。（AP） 奧達文迪（Nicolas Otamendi）在2026世界盃為阿根廷後備上陣。（AP） 奧達文迪（Nicolas Otamendi）在2026世界盃為阿根廷後備上陣。 奧達文迪（Nicolas Otamendi）為阿根廷上陣139場，最後一場正是2026世界盃決賽 奧達文迪（Nicolas Otamendi）為阿根廷上陣139場 2026 07 15T210959Z 345697894 UP1EM7F1MSLK4 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP ENG ARG 奧達文迪（Nicolas Otamendi）在阿根廷國家隊與美斯合作多時

奧達文迪︰決賽落敗 依然昂首離開

奧達文迪約滿賓菲加，剛加盟河床。他在IG發文表示：「小時候夢想著穿上阿根廷國家隊的球衣，能夠實現這個夢想，是足球帶給我最大榮幸。命運安排下，我效力阿根廷最後一場是世界盃決賽，雖然結果不理想，我依然昂首離開，因為我為球隊拼到最後一秒。感謝球迷每支旗幟、每一首歌，在順境及逆境都陪伴著我。每次奏國歌時，球迷令我知道球隊不止是十一人，球衣背負著數以百萬阿根廷人的夢想。」

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世界盃2026走線圖（am730製圖） 世界盃2026走線圖（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026分組賽

奧達文迪2009年起代表阿根廷上陣139場攻入8球，除了2022世界盃冠軍外，亦是2021及2014年美洲國家盃冠軍功臣。他寄語後輩︰「要保持相信，人生總會遇上看似難以跨過的難關，但這件阿根廷球衣永遠會對謙虛、願意犧牲及熱愛足球的人帶來回報。抬起頭來，不要因一時失利而失去夢想。」

最後，奧達文迪總結︰「能夠代表國家無比自豪。世界盃冠軍寫入歷史，我對阿根廷的愛永遠不變。謝謝你，阿根廷。謝謝你讓我實現了成為世界冠軍、穿上世界上最美麗球衣的夢想。別了，阿根廷國家隊。」

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