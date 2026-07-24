世界盃｜奧達文迪退出阿根廷國家隊 千字文坦然告別

世界盃決賽後備上陣的38歲中堅奧達文迪（Nicolas Otamendi），宣布結束長達17年的國家隊生涯。這名阿根廷老將以千字文道別，稱披上阿根廷國家隊球衣實現了童年夢想，「去屆成為世界冠軍將寫入歷史，對阿根廷的愛永遠不變」。

奧達文迪約滿賓菲加，剛加盟河床。他在IG發文表示：「小時候夢想著穿上阿根廷國家隊的球衣，能夠實現這個夢想，是足球帶給我最大榮幸。命運安排下，我效力阿根廷最後一場是世界盃決賽，雖然結果不理想，我依然昂首離開，因為我為球隊拼到最後一秒。感謝球迷每支旗幟、每一首歌，在順境及逆境都陪伴著我。每次奏國歌時，球迷令我知道球隊不止是十一人，球衣背負著數以百萬阿根廷人的夢想。」

奧達文迪2009年起代表阿根廷上陣139場攻入8球，除了2022世界盃冠軍外，亦是2021及2014年美洲國家盃冠軍功臣。他寄語後輩︰「要保持相信，人生總會遇上看似難以跨過的難關，但這件阿根廷球衣永遠會對謙虛、願意犧牲及熱愛足球的人帶來回報。抬起頭來，不要因一時失利而失去夢想。」

最後，奧達文迪總結︰「能夠代表國家無比自豪。世界盃冠軍寫入歷史，我對阿根廷的愛永遠不變。謝謝你，阿根廷。謝謝你讓我實現了成為世界冠軍、穿上世界上最美麗球衣的夢想。別了，阿根廷國家隊。」