世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人 夏蘭特禾仙夏美斯比寧咸入選

國際足協（FIFA）公布2026世界盃夢幻十一人（Dream XI），陣容由球迷在國際足協官網投票選出，3名西班牙冠軍成員洛迪、古古列拿（Marc Cucurella）及柏度樸路（Pedro Porro）入圍與法國並列成為大戶，然而今屆只失一球的西班牙門將西蒙（Simon）雖然獲得金手套獎，仍在票選中不敵佛得角門將禾仙夏（Vozinha）。後者得票率達39.6%為十一人中最高，比球王美斯（Lionel Messi）、夏蘭特（Erling Braut Haaland）、麥巴比（Kylian Mbappe）、比寧咸（Jude Bellingham）等大熱更受歡迎。