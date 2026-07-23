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體育
出版：2026-Jul-23 11:03
更新：2026-Jul-23 11:03

世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人 夏蘭特禾仙夏美斯比寧咸入選

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世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人 夏蘭特禾仙夏美斯比寧咸入選

世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人 夏蘭特禾仙夏美斯比寧咸入選

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國際足協（FIFA）公布2026世界盃夢幻十一人（Dream XI），陣容由球迷在國際足協官網投票選出，3名西班牙冠軍成員洛迪、古古列拿（Marc Cucurella）及柏度樸路（Pedro Porro）入圍與法國並列成為大戶，然而今屆只失一球的西班牙門將西蒙（Simon）雖然獲得金手套獎，仍在票選中不敵佛得角門將禾仙夏（Vozinha）。後者得票率達39.6%為十一人中最高，比球王美斯（Lionel Messi）、夏蘭特（Erling Braut Haaland）、麥巴比（Kylian Mbappe）、比寧咸（Jude Bellingham）等大熱更受歡迎。

世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人，佛得角門將禾仙夏（Vozinha）入選 世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人，西班牙後衛柏度樸路（Pedro Porro）入選 世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人，法國後衛烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）入選 世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人，阿根廷後衛利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）入選 世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人，西班牙後衛古古列拿（Marc Cucurella）入選 世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人，西班牙中場洛迪入選 世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人，英格蘭中場比寧咸（Jude Bellingham）入選 世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人，法國翼鋒米高奧利斯（Michael Olise）入選 世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人，阿根廷球王美斯（Messi）入選 世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人，挪威前鋒夏蘭特（Erling Braut Haaland）入選 世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人，法國前鋒麥巴比（Mbappe）入選 世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人，法國及西班牙各有三人入圍成大戶

今次票選由世界盃決賽後開放48小時予球迷選擇。門將禾仙夏今屆助佛得角賽和西班牙、32強加時僅負阿根廷，令他人氣急升。這名未有班落的門將得票率達39.6%，為十一個球員之最。

後衛方面，柏度樸路（18.7%）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano、14.9%）、利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez、10.3%）、古古列拿（22.6%）四將入圍。

最佳球員洛迪得票率不及比寧咸奧利斯

中場方面，今屆世界盃最佳球員洛迪以15.3%入選，但得票率不及法國翼鋒米高奧利斯（Michael Olise、18.9%）及英格蘭中場比寧咸（29%）。

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麥巴比得票率壓夏蘭特美斯

前鋒方面，阿根廷球王美斯以22.2%得票率入圍，而挪威神鋒夏蘭特得票率達27.5%，今屆金靴獎得主麥巴比獲29.8%票選。

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