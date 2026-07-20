世界盃｜夏蘭特IG Followers升幅最高 禾仙夏居次 比寧咸成國民老公

四年一度的世界盃不但只是球員在球場上拼搏的舞台，不少球星在場上的英勇表現，加上背後故事，令他們在一夜之間成為網絡紅人，當中挪威前鋒夏蘭特（Haaland）IG Followers數量呈幾何級數增長，經世界盃後由4060萬急升至7270萬，比曼城、曼聯更多，短短5-6周粉絲人數增加達3210萬。 以下為大家盤點今屆世界盃在社交平台上，粉絲人數升幅最誇張的五大網絡人氣球星：

夏蘭特：抽象系神鋒 憑真性情吸引粉絲追捧 挪威神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland），在今屆世界盃期間不論在球場內外，都展現出極具親和力且幽默的一面。 現年25歲的夏蘭特與大部份年輕人一樣，在不用操練或比賽時幾乎是「無手機不歡」。由Snapchat上的生活日常，到贏得比賽後在Instagram發佈的自拍，再配合世界盃期間與王老吉合作的廣告，夏蘭特的「無厘頭」作風在今屆世界盃掀起熱潮。 與其他球星由公關公司包裝、一式一樣的官方帖文相比，夏蘭特呈現真實自我的風格，顯然更受球迷青睞。在夏蘭特現時逾7,270萬的Instagram粉絲中，有高達3,210萬是在過去30天內新增，為2026世界盃一眾球員之最。

禾仙夏：由無名小卒到千萬粉絲的「佛得角門神」 今屆賽事最令人動容的勵志故事，非佛得角國家隊門神禾仙夏（Vozinha）莫屬。這名40歲的老將在面對強隊時屢救險球，力保不失，協助國家隊爆冷出線淘汰賽。更令人感動的是，他的母親在排除萬難取得簽證後，終於能夠親臨現場見證兒子的英姿。 在佛得角對陣西班牙的揭幕戰中，禾仙夏全場屢獻神救，最終帶領球隊以0:0逼和對手。在比賽結束後數小時，禾仙夏的Instagram追蹤人數已由原先的50萬急升至近500萬。目前他的粉絲數已飆升至近2,950萬，比德國門神紐亞及意大利名宿保方總和更高。禾仙夏每條動態均能吸引數百萬點讚。禾仙夏笑言，在世界盃前大部份人甚至無法在地圖上指出佛得角的位置，但如今憑藉球隊場上的表現，成功令全世界看見這個非洲小國。

耶馬爾：19歲天才新星 決賽大戰美斯爭逐球王傳承 自前年夏天協助西班牙勇奪歐國盃後，天才新星耶馬爾（Lamine Yamal）的足球生涯便一直處於高峰。年僅19歲的耶馬爾，其Instagram內容大多由比賽精華、品牌宣傳、獎盃合照以及與家人合照組成。值得一提的是，他年僅有3歲的弟弟基恩（Keyne Yamal）亦成為了今屆世界盃的「親善大使」，他在球場上被哥哥牽著走的可愛畫面，令無數網民會心微笑。 西班牙將在決賽與美斯領軍的阿根廷上演終極對決，外界紛紛談及美斯於2007年為聯合國兒童基金會慈善籌款活動拍攝時，抱著初生耶馬爾的舊照。這個跨越時空的歷史性畫面在網上瘋傳，而目前擁有5,430萬支持者的耶馬爾，其粉絲人數有望在奪冠後再創新高。

添派尼：阿根廷網紅推波助瀾 紐西蘭後衛上演「最神奇吸粉記」 相比於上述球星，紐西蘭後衛添派尼（Tim Payne）的「爆紅」過程，則充滿溫馨色彩。 這名32歲效力威靈頓鳳凰的後衛，其Instagram粉絲人數在五月底出現了爆炸性增長。事緣一位名為Valen Scarsini（網名elscarso）的阿根廷網絡紅人，突然在社交平台上宣稱添派尼是今屆世界盃「知名度最低的球員」，並發起一項網絡挑戰，號召其粉絲前往添派尼的帳戶進行點讚、留言及追蹤。在網民的推波助瀾下，添派尼的Instagram追蹤人數由最初不足5,000人，幾天內瘋狂飆升至561萬人，成為今屆賽事最出人意料的網絡熱話。

添派尼隨後亦特意拍片感謝全球球迷的厚愛，並在世界盃前夕於球隊位於佛羅里達州的集訓酒店與elscarso會面，為這段「網絡奇緣」寫下完美結局。