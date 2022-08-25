F1主席稱5年內難出現女車手：「除非有隕石」

7屆世界總冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton），一直鼓吹將一級方程式（F1）賽事變得更男女平等，不過F1主席Stefano Domenicali就指，自己看不到未來5年會有女車手的登場。

Stefano Domenicali被問到對於F1女車手的看法：「我們一直致力，為女性營造參與F1的最大可能性。不過現實地說，除非出現好像隕石之類，我看不到在未來5年有女孩可以參與F1。」

對於F1一直推動的女子方程式賽事，Stefano Domenicali指：「我們高興與女子方程式合作，不過我們相信需要給予女孩與同級的男子比賽的機會，她們需要在二級及三級方程式上與相同年紀的異性鬥爭。我們在尋找一些方法改善我們的系統，你將會看到我們做的事。」對於兩屆女子方程式冠軍，Stefano Domenicali就質疑她們能否有足夠的體能承受F1的比賽。

南非賽站料即將加入

Stefano Domenicali亦提到未來F1的賽程。他指，已經確定與南非商討在約翰奈斯堡附近的賽車場進行分站的可能性，但Stefano Domenicali未有指在明年或後年能否舉行。「我經常說，我們要在非洲舉辦比賽，今日很接近地會在南非舉行。討論還在繼續，我們尋求得到固定和清晰的長期承諾，這是需要時間，而我們會在短期內落賽。」而南非的賽站將可能影響比利時站的地位。

另外對有關中國希望明年重辦闊別3年的F1，Stefano Domenicali指：「疫情仍然未明朗，所有的大型體育賽事都希望知道之後如何，而我們相信年底中國會有清晰的指引。首要我們要知道有關防疫的措施，然而我們得再看有關狀況如何發展。」Stefano Domenicali預料，明年的F1可能會有達23至24個賽站。