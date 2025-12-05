F1｜三頭馬車最終站決戰　韋斯特本稱能進入最後爭逐已是榮幸

星期日（7日）的一級方程式（F1）阿布扎比賽站，將是15年來F1首次去到最後一站仍有3名車手去爭冠軍。而爭取5連冠的韋斯特本（Max Verstappen）指，他雖然不打算「躲在一邊哭」，但他承認車隊不算是最快的，故此能去到最後階段爭逐已經是不錯的表現。

在8場比賽之前，韋斯特本落後榜首的派亞斯迪（Oscar Piastri）有104分的優勢，與諾里斯（Lando Norris）也有70分距離。不過８場之後，「韋少」與諾里斯僅差12分，並領先派亞斯迪4分，因此最後一站的阿布扎比，成為15年來首次有3個車手都在最後一站爭總冠軍。韋斯特本表示：「這仍不在我控制，但至少這裡還可以競爭。」仍指，能贏得冠軍當然好，不過即使未能勝出：「我不打算躲在角落哭。」