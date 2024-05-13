NBA季後賽｜金塊作客連贏木狼兩場　溜馬大勝紐約人追平場數（附比賽精華）

衞冕總冠軍的丹佛金塊，在西岸次圈保持爭標的機會。他們在落後兩場之後，在作客形勢連追明尼蘇達木狼兩場，場數打成2:2平手。同樣平手還有印第安納溜馬，他們大勝紐約人將場數同樣追平2:2。

在首兩場主場不敵木狼，金塊形勢並不樂觀。然而上仗作客大勝17分之後，繼續在明尼亞波利斯出戰，金塊今場不單有3屆MVP的祖傑（Nikola Jokic）交出表現，他在第4節為球隊攻入16分，全場為金塊取得35分，而艾朗哥頓（Aaron Gordon）今場更有神一樣的演出，全場12次起手入11球，為金塊貢獻27分，令金塊作客以115:107再贏多次木狼，場數追平2:2，而之後一仗會重返金塊主場。