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體育
2024-05-13 13:42:54

NBA季後賽｜金塊作客連贏木狼兩場　溜馬大勝紐約人追平場數（附比賽精華）

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金塊在西岸四強追平場數2:2。(路透社)

金塊在西岸四強追平場數2:2。(路透社)

衞冕總冠軍的丹佛金塊，在西岸次圈保持爭標的機會。他們在落後兩場之後，在作客形勢連追明尼蘇達木狼兩場，場數打成2:2平手。同樣平手還有印第安納溜馬，他們大勝紐約人將場數同樣追平2:2。

在首兩場主場不敵木狼，金塊形勢並不樂觀。然而上仗作客大勝17分之後，繼續在明尼亞波利斯出戰，金塊今場不單有3屆MVP的祖傑（Nikola Jokic）交出表現，他在第4節為球隊攻入16分，全場為金塊取得35分，而艾朗哥頓（Aaron Gordon）今場更有神一樣的演出，全場12次起手入11球，為金塊貢獻27分，令金塊作客以115:107再贏多次木狼，場數追平2:2，而之後一仗會重返金塊主場。

金塊以115:107擊敗木狼，場數追平2:2。(美聯社) 金塊以115:107擊敗木狼，場數追平2:2。(美聯社) 金塊以115:107擊敗木狼，場數追平2:2。(美聯社) 金塊以115:107擊敗木狼，場數追平2:2。(美聯社) 金塊以115:107擊敗木狼，場數追平2:2。(美聯社) 金塊以115:107擊敗木狼，場數追平2:2。(美聯社)

紐約領先兩場被追回

至於季中錦標賽的亞軍，溜馬也成功在作客連追兩場，將場數追平。在東岸四強系列賽的第4場，溜馬在6個球員取得雙位數得分下，以121:89大勝，當中夏利貝頓（Tyrese Haliburton）取得20分，後備的麥康尼爾（T.J. McConnell）亦有15分及10次助攻，令溜馬在最多帶開43分的走勢下，大勝一場。紐約人今場的整體命中率就只有三分之一，全場89投得30中，與逾半命中率的溜馬高下立見。下一場將會輪到紐約人主場。

溜馬121:89大勝紐約人，場數追平2:2。(路透社) 溜馬121:89大勝紐約人，場數追平2:2。(路透社) 溜馬121:89大勝紐約人，場數追平2:2。(路透社) 溜馬121:89大勝紐約人，場數追平2:2。(路透社) 溜馬121:89大勝紐約人，場數追平2:2。(路透社) 溜馬121:89大勝紐約人，場數追平2:2。(美聯社)
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