NBA｜勒邦占士料破4紀錄包括一項不光彩數據 基斯保羅助攻將超越傑特

現年39歲的「大帝」勒邦占士（LeBron James）, 球員生涯打破無數紀錄，上季更成為 NBA 首位得分超過 40,000 的球員；但他本賽季將要達成的里程碑之中，還有一項不那麼光彩。這名洛杉磯湖人主將，將創下職業生涯最多投籃失敗的紀錄，有望成為歷史上首名射失15,000次的球員。 今季NBA季勒邦占士只要射失第6次，將打破高比拜仁（Kobe Bryant）的紀錄 14,481 次。高比拜仁在得分上排名第四，但在投籃不入榜上則排名第一。預料占士將在揭幕日主場迎戰明尼蘇達木狼時，便會成為這項紀錄的新保持者。相比之下， 「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）在得分上排名第二，而在在投籃不入榜上排名第八。 得分 投籃成功次數 起手 投籃命中率 有效命中率* 勒邦占士LeBron James 40,074 14,837 29,313 50.6% 54.7% 渣巴Kareem Abdul-Jabbar 38,387 15,837 28,307 55.9% 56.0% 卡爾馬龍Karl Malone 36,928 13,528 26,210 51.6% 51.8% 高比拜仁Kobe Bryant 33,643 11,719 26,200 44.7% 48.2% 米高佐敦Michael Jordan 32,292 12,192 24,537 49.7% 50.9%

勒邦占士上陣時間將超越渣巴 惟「郵差」卡爾馬龍（Karl Malone）射罰球次數比其他任何人多出1,326 次，占士則在三分球盛行的巔峰時期打NBA。渣巴（Abdul-Jabbar）則主要在籃框八英尺內得分。所有偉大的得分手，都有不同的技能，並且幾乎無法跨時代比較。 雖然占士將超越高比拜仁成為 NBA 歷史上投籃不入次數最多的球員，但他在得分和得分效率上依然優於對方。不過，占士肯定會更願意慶祝他的其他里程碑，包括如下： * 上陣多850分鐘，超越渣巴，成為職業生涯最多上場時間的球員。

* 上陣68場，便追上渣巴排名 Robert Parish 之後的第二位。

* 拿423個籃板，才超越伊榮（Patrick Ewing），成為歷史第 25 位。 到賽季結束時，勒邦占士很可能會成為歷史上上場時間最多的球員——將近1,000小時——同時在職業生涯得分上排名第一，助攻排名第四，籃板排名前 25。除了勒邦占士之外，渣巴是唯一一位在這三個類別中都排名前 50 的球員。加納特（Kevin Garnett） 則是最接近的下一位。 James Harden 訪港駕臨尖沙咀 即場示範及指導小球迷運球

杜蘭特將達3萬分 杜蘭特（Kevin Durant ）再取1,076 分，便可加入勒邦占士、渣巴、馬龍、高比拜仁、米高佐敦（Michael Jordan）、奴域斯基（Dirk Nowitzki）和張伯倫（Wilt Chamberlain）行列，成為第八名進入30,000分成員。他上賽季得到 2,032 分。 如果能重現上賽季的表現，居里（Stephen Curry）（23,668 分）和 迪羅辛（DeMar DeRozan）（23,582 分）將成為 25,000 分俱樂部的第 26 和第 27 位成員，而安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）（18,502 分）則將成為第 52 位得分達到 20,000 的球員。 保羅佐治（Paul George）（18,032 分）本賽季也有機會達到 20,000 分。 本賽季有潛力加入 15,000 分俱樂部的球員：畢拿（Jimmy Butler）、杜拜亞斯夏利斯（Tobias Harris）、迪雲布克（Devin Booker）、麥哥林（CJ McCollum）、祖傑（Nikola Jokić）和 利拿特（Kawhi Leonard）。迪雲布克（Devin Booker）有望是第七年輕，達到 10,000 分的球員。 占士夏登（James Harden）（25,885 分）有可能上升到第 13 位，超越加納特、John Havlicek、皮亞斯（Paul Pierce）、鄧肯（Tim Duncan）、韋健士（Dominique Wilkins）、奧斯卡羅賓遜（Oscar Robertson）和奧拉祖雲（ Hakeem Olajuwon）（26,668 分）。 NBA｜David Muoka簽約拓荒者 成為首位簽約香港球員

居里三分球將破4000大關 居里（Stephen Curry）是 NBA 的三分球之王。他職業生涯射入的 3,747 個三分球，比前紀錄保持者雷阿倫（Ray Allen）多774 個，本賽季他應該會成為歷史上第一位投進 4,000 個三分球的球員。 然而，居里之後的排名很可能會執位，現在的排名如下： ▼NBA三分球榜▼

祖傑三雙次數能否超越魔術手莊遜？ 祖傑（Nikola Jokić）（130）需要九次三雙，才能超越星魔術手莊遜（Magic Johnson）（138），成為歷史上第三多的三雙紀錄，僅次於韋斯布克（Russell Westbrook）（199）和 羅賓遜（Robertson）（181）。祖傑打了 675 場比賽，而 Johnson 則是 906 場。

韋斯布克需要多做532次助攻，達到職業生涯的 10,000 次。勒邦占士是唯一一位在職業生涯中同時擁有 25,000 分和 10,000 次助攻的球員。

胡斯域（Nikola Vučević）需要 565 個籃板，才能達到 10,000個。他將成為歷史上第 28 位達成 15,000 分和 10,000 籃板的球員。侯活（Dwight Howard）是最後一名同時達成這兩項紀錄的球員。

布魯克盧比斯（Brook Lopez）需要 88 次封阻，才能成為自侯活以來，首位達成 2,000 次封阻的球員，並且是歷史上第 20 位。