NBA｜次圈首戰勇士、紐約人等4支客隊全勝 史上首次

踏入NBA季後賽，好多球隊都認為主場有優勢，但今年情況好特別，4場分區準決賽的首回合，竟然全部由客隊包括勇士、紐約人、溜馬及金塊勝出。是自1984年現行季後賽賽制實施以來，首次出現次圈（第二輪）四場比賽全由作客球隊贏波的情況。

今季NBA季後賽截至目前，作客球隊戰績為23勝25負，若依此趨勢持續，有望成為NBA歷史上第三高的作客勝率季後賽紀錄（不計2020年泡泡賽季，該年比賽在中立場地進行，無主客之分）。

之前，NBA在第二輪首戰曾三度出現客隊3勝1負的情況，分別是2023、2015與2011年，但從未試過四戰全勝。2020年泡泡季後賽雖曾出現類似情況，但比賽場地為佛羅里達迪士尼中立球場，並非真正意義上的作客比賽。

溜馬場數2︰0領前騎士

「我一向都說，季後賽系列真正開始，是從有人贏到作客比賽那刻開始。」溜馬後衛夏利貝頓(Tyrese Haliburton) 說，「而我們已贏了兩場。」