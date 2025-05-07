NBA｜次圈首戰勇士、紐約人等4支客隊全勝 史上首次

踏入NBA季後賽，好多球隊都認為主場有優勢，但今年情況好特別，4場分區準決賽的首回合，竟然全部由客隊包括勇士、紐約人、溜馬及金塊勝出。是自1984年現行季後賽賽制實施以來，首次出現次圈（第二輪）四場比賽全由作客球隊贏波的情況。
印第安納溜馬擊敗東岸頭號種子克里夫蘭騎士揭開序幕，紐約人接著擊敗衛冕冠軍波士頓塞爾特人，丹佛金塊則同日力挫西岸一哥雷霆，而金州勇士則今日作客擊敗明尼蘇達木狼。
今季NBA季後賽截至目前，作客球隊戰績為23勝25負，若依此趨勢持續，有望成為NBA歷史上第三高的作客勝率季後賽紀錄（不計2020年泡泡賽季，該年比賽在中立場地進行，無主客之分）。
之前，NBA在第二輪首戰曾三度出現客隊3勝1負的情況，分別是2023、2015與2011年，但從未試過四戰全勝。2020年泡泡季後賽雖曾出現類似情況，但比賽場地為佛羅里達迪士尼中立球場，並非真正意義上的作客比賽。
溜馬場數2︰0領前騎士
「我一向都說，季後賽系列真正開始，是從有人贏到作客比賽那刻開始。」溜馬後衛夏利貝頓(Tyrese Haliburton) 說，「而我們已贏了兩場。」
而這亦令整體歷史再添一紀錄，由美國時間星期日至今個星期二，成為NBA季後賽史上首次出現三日內客隊總共錄得至少6場全勝的紀錄。「我們球隊整季都不斷奮戰。」紐約人主帥泰保迪奧（Tom Thibodeau）說，「我們是一支不錯的作客球隊。」
今季常規賽主隊勝率54%
今年，紐約人並非唯一具備作客戰力的隊伍。事實上，這個趨勢並非始於今屆季後賽，在整個常規賽中，主隊勝率僅為54%，是過去五年內，第四次出現主隊勝率下滑至這個水平。
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