NBA｜湖人險勝速龍　勒邦占士僅8分逾千場得分雙位數告終

洛杉磯湖人作客雖然以123:120險勝多倫多速龍，不過勒邦占士（LeBron James）狀況持續低迷，今場僅得8分，結束個人1,297場比賽連續取得雙位數得分的紀錄。而費城76人在最後0.9秒得分，以99:98險勝金州勇士。

上仗對鳳凰城太陽，占士在傷癒復出後交出10分，算是延續他自2007年開始的連續雙位數得分紀錄。湖人作客多倫多，上半場還是一度取得優勢領先，在最多拉開13分之下，湖人半場領先67:58。不過下半場的比賽，多倫多單節命中率提升至65.2%下，第3節取得40分，追回與湖人的差距，兩隊第4節5次打和及4次互換領先之下，兩隊在最後41秒仍是打成120平手，勒邦占士最後一擊交給八村壘射壓哨3分，令湖人以123:120擊敗速龍。