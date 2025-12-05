NBA｜湖人險勝速龍　勒邦占士僅8分逾千場得分雙位數告終

洛杉磯湖人作客雖然以123:120險勝多倫多速龍，不過勒邦占士（LeBron James）狀況持續低迷，今場僅得8分，結束個人1,297場比賽連續取得雙位數得分的紀錄。而費城76人在最後0.9秒得分，以99:98險勝金州勇士。
上仗對鳳凰城太陽，占士在傷癒復出後交出10分，算是延續他自2007年開始的連續雙位數得分紀錄。湖人作客多倫多，上半場還是一度取得優勢領先，在最多拉開13分之下，湖人半場領先67:58。不過下半場的比賽，多倫多單節命中率提升至65.2%下，第3節取得40分，追回與湖人的差距，兩隊第4節5次打和及4次互換領先之下，兩隊在最後41秒仍是打成120平手，勒邦占士最後一擊交給八村壘射壓哨3分，令湖人以123:120擊敗速龍。
湖人今場的功臣是列維斯（Austin Reaves），他取得44分，包括第3節的22分，還有5個籃板及10次助攻。勒邦占士是自2007年1月5日之後，再次未能取得雙位數得分，他今場17次起手只入4球，包括3分球5投全失，然而上陣近36分鐘仍有11次助攻及6個籃板，包括最後一擊交給八村壘的助攻。速龍其實有7人取得雙位數得分，不過最多的史葛迪班尼斯（Scottie Barnes）的23分。湖人以16勝5負繼續排西岸第2，而速龍以15勝6負排東岸第3。
76人絕殺勇士
至於繼續缺少史堤芬居里（Stephen Curry）的勇士，作客費城對76人。今年新秀探花的艾治甘比（VJ Edgecombe）在最後0.9秒出手2分命中，為76人1場贏99:98。勇士今場用足14個球員，5個交出雙位數，而76人就由麥斯（Tyrese Maxey）攻入35分，艾治甘比雖然取得10分，不過投入壓哨球就足夠球隊取勝。76人在2連勝後東岸排第7，而勇士排西岸第8。同日的比賽，波士頓塞爾特人146:101大炒華盛頓巫師，45分之差也是巫師今年最差的比賽，而他們今季暫時戰績為3勝18負。猶他爵士作客以123:110贏布魯克林籃網，明尼蘇達木狼就作客125:116贏新奧爾良鵜鶘。