NBA｜馬刺前瞻 雲班耶馬獲CP3輔助 是時候贏球了

馬刺2023-24成績 戰績：22-60（未能進入季後賽）

進攻評級：109.3（第26位）

防守評級：115.6（第21位） 馬刺今季轉會 新增球員：夏利臣班尼斯（Harrison Barnes）、基斯保羅（Chris Paul）、卡素（Stephen Castle）

離隊球員：格拉咸（Devonte' Graham）、奧斯文（Cedi Osman）、Demetrius Calhoun

雲班耶馬準備就緒嗎？ NBA 正在迎接雲班耶馬（Victor Wembanyama）的時代，將馬刺納入聖誕節比賽的十支球隊之一，整季安排了20 場比賽在全國電視轉播中播放，讓更多觀眾可欣賞這名7呎4吋法國新星的球技。 馬刺也在迎接雲班耶馬的時代，球隊將他的新秀賽季視為一次實驗，試圖把蘇漢（Jeremy Sochan）轉型為控球後衛，但發現需要找一位具領導能力、特別是在控球上乘的老將來加以提攜。因此，馬刺簽下這一代最佳的組織者基斯保羅（Chris Paul）。

我們有證據可循。在巴黎奧運會上， 雲班耶馬單人匹馬帶領法國隊進入決賽。面對美國的優秀陣容， 雲班耶馬幾乎可以獨自應對。上賽季，他們未有好抓住勝利的機會，聖安東尼奧馬刺並非沒有天賦球員，華斯素（Devon Vassell）、基頓莊臣（Keldon Johnson）和 蘇漢是一群25歲以下新星中的佼佼者。從第4順位選來的新秀卡素（Stephen Castle），去年帶領康奈爾獲得NCAA第二次連冠。這些球員都能為自己和隊友創造機會，並能防守多個位置。 夏利臣班尼斯三分穩定 聖安東尼奧將依賴夏利臣班尼斯提攜外圍球員。夏利臣班尼斯曾是金州勇士「死亡五小」中最年輕的成員，現在已經成為老將領袖，曾幫助帝王隊重新回到競爭行列。他職業生涯的三分球命中率為37.9%，在過去12個賽季中，也沒有太偏離這數字。 這樣的表現，能否在競爭激烈的西岸帶來巨響？這取決雲班耶馬是否準備承擔更多。總有一天，他會帶領馬刺進入季後賽，但是否這麼快就到了這個時刻？當雲班耶馬上賽季與一名合格的控球後衛同場時，馬刺每100次進攻，比對手多得5.2分，此數據比50勝的紐約人更佳。如果升級加入CP3， 夏利臣班尼斯和卡素（Stephen Castle），他們應可在整個賽季中，協助雲班耶馬打出應有的節奏。 馬刺最佳情況 雲班耶馬成為一名真正的超級明星，基斯保羅保持健康，並致力引領一批年輕核心。隨著輪換陣容變得合理，聖安東尼奧的年輕球員可以專注於自己的角色，他們學懂如何輔助雲班耶馬，並更有效地履行自己的責任，馬刺在爭奪季後賽的名額中佔有一席位。 馬刺最差情況 即使在最糟糕的情況下，當雲班耶馬是主角時，情況也不會太糟。也許他仍在探索自己的潛力範圍，也許其年輕隊友未能掌握自己的角色，也許基斯保羅（Chris Paul）無法再應對整個賽季的艱辛，令球隊又在控球後衛的位置上進行實驗。也許球隊仍需多一年時間重建，那麼怎麼辦？他們將再獲得一個選秀權，為未來的雲班耶馬搭檔做準備。 NBA｜當錫獲基利湯臣支援 獨行俠可否重返總決賽？