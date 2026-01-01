認識男人之苦：前列腺增生

不少中年男士常擔憂地問：「醫生，我最近小便不順，是否前列腺出了問題？」這個男性特有器官，確實會隨著年齡增長，成為許多人的常見困擾。通常從50歲左右開始發生，到了80歲，約有八成男性會受影響；若家族中有早發病例，風險也可能隨之提高。

當前列腺逐漸增大，會擠壓尿道並引發「下尿路症狀」，大致可分為兩類：一是阻塞性症狀，如排尿遲疑、尿流細弱；二是刺激性症狀，包括尿急、尿頻。如症狀已明顯干擾睡眠、社交，或完全無法排尿，甚至引發腎功能受損等併發症，便應積極介入。