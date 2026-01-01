認識男人之苦：前列腺增生

不少中年男士常擔憂地問：「醫生，我最近小便不順，是否前列腺出了問題？」這個男性特有器官，確實會隨著年齡增長，成為許多人的常見困擾。通常從50歲左右開始發生，到了80歲，約有八成男性會受影響；若家族中有早發病例，風險也可能隨之提高。
當前列腺逐漸增大，會擠壓尿道並引發「下尿路症狀」，大致可分為兩類：一是阻塞性症狀，如排尿遲疑、尿流細弱；二是刺激性症狀，包括尿急、尿頻。如症狀已明顯干擾睡眠、社交，或完全無法排尿，甚至引發腎功能受損等併發症，便應積極介入。
治療前列腺增生，一般首選口服藥物。第一類藥物能放鬆前列腺肌肉，緩解排尿不暢，但無法縮小腺體。若腺體過大，可加用荷爾蒙藥物，透過調節體內荷爾蒙使前列腺逐漸縮小。
前列腺肥大本身不會令性功能減退，但很多時候兩者都會同時發生，主要是因為都屬於老化過程，令人誤以為兩者有關。
值得注意的是，前列腺增生與前列腺癌有本質上的不同：前者是良性組織過度生長，後者則是惡性細胞病變。兩者皆可能引起排尿問題，但若出現血尿、骨骼疼痛等症狀，須特別警惕癌症可能。如有懷疑，可進行前列腺癌指數檢查(PSA)以評定患癌風險。
總括而言，前列腺增生是男性老化的常見過程，透過定期檢查、了解症狀，必要時接受適當治療，大多數男士皆能有效管理此問題，維持良好的生活質素。