熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Jan-20 04:00
更新：2026-Jan-20 04:00
醫ZONE: 張傑
日報

認識小兒肺炎多變病徵

分享：
認識小兒肺炎多變病徵

認識小兒肺炎多變病徵

adblk4

肺炎是小朋友常見疾病之一，尤其在季節交替或流感高發期。許多家長認為肺炎主要症狀就是發燒和咳嗽，但事實上，肺炎表現千奇百怪，或讓診斷變得複雜，醫生往往需要更多時間或檢查確認病情。作為家長，理解肺炎複雜性並配合醫生診斷，對孩子健康至關重要。

肺炎是由細菌、病毒或其他病原體引起的肺部感染。小朋友感染後常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛或呼吸急促等呼吸道症狀；甚或出現胸痛(因肺部炎症刺激胸膜)、嘔吐(因咳嗽劇烈或腸胃受影響)、腹痛(因炎症波及腹部神經)或極度疲倦。

adblk5

年幼孩子無法清楚表達不適，只表現出食慾下降、煩躁或嗜睡。這些非典型症狀容易被誤認為腸胃炎或感冒，從而延誤診斷。例如，一名幼兒可能因腹痛被懷疑闌尾炎，但實際上是肺炎引起的轉移痛。

由於肺炎症狀多樣性，醫生通常結合病史、體檢和檢查確診。因此，醫生可能建議以下檢查。

1. 血液檢查：檢測白細胞計數或C反應蛋白等炎症指標，判斷感染嚴重程度及病原體類型。

2. 胸部X光：診斷肺炎的「金標準」，可顯示肺部是否有炎症或積液。

adblk6

3. 病原體檢測：如痰液培養或病毒檢測，用於確定病原體。

為了孩子健康，家長在面對肺炎疑似病例時應採取以下行動。

1. 詳細描述症狀：記錄發燒時間、咳嗽頻率、是否有嘔吐或腹痛等，並清楚告知醫生。有助醫生判斷是否需要進一步檢查。

2. 配合檢查建議：理解血液檢查或X光的重要，有助排除其他疾病並確認肺炎。即使孩子害怕，家長應耐心安撫並配合。

3. 遵循治療建議：肺炎治療或包括抗生素(針對細菌性)、支持療法(如補充水分)或住院觀察。按醫囑給藥並確保孩子充分休息。

adblk7

4. 觀察病情變化：治療期間注意症狀是否改善，如發燒減退或呼吸順暢。若惡化，立即聯繫醫生。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務