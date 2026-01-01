認識小兒肺炎多變病徵

肺炎是小朋友常見疾病之一，尤其在季節交替或流感高發期。許多家長認為肺炎主要症狀就是發燒和咳嗽，但事實上，肺炎表現千奇百怪，或讓診斷變得複雜，醫生往往需要更多時間或檢查確認病情。作為家長，理解肺炎複雜性並配合醫生診斷，對孩子健康至關重要。

肺炎是由細菌、病毒或其他病原體引起的肺部感染。小朋友感染後常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛或呼吸急促等呼吸道症狀；甚或出現胸痛(因肺部炎症刺激胸膜)、嘔吐(因咳嗽劇烈或腸胃受影響)、腹痛(因炎症波及腹部神經)或極度疲倦。