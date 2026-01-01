認識小兒肺炎多變病徵

肺炎是小朋友常見疾病之一，尤其在季節交替或流感高發期。許多家長認為肺炎主要症狀就是發燒和咳嗽，但事實上，肺炎表現千奇百怪，或讓診斷變得複雜，醫生往往需要更多時間或檢查確認病情。作為家長，理解肺炎複雜性並配合醫生診斷，對孩子健康至關重要。
肺炎是由細菌、病毒或其他病原體引起的肺部感染。小朋友感染後常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛或呼吸急促等呼吸道症狀；甚或出現胸痛(因肺部炎症刺激胸膜)、嘔吐(因咳嗽劇烈或腸胃受影響)、腹痛(因炎症波及腹部神經)或極度疲倦。
年幼孩子無法清楚表達不適，只表現出食慾下降、煩躁或嗜睡。這些非典型症狀容易被誤認為腸胃炎或感冒，從而延誤診斷。例如，一名幼兒可能因腹痛被懷疑闌尾炎，但實際上是肺炎引起的轉移痛。
由於肺炎症狀多樣性，醫生通常結合病史、體檢和檢查確診。因此，醫生可能建議以下檢查。
1. 血液檢查：檢測白細胞計數或C反應蛋白等炎症指標，判斷感染嚴重程度及病原體類型。
2. 胸部X光：診斷肺炎的「金標準」，可顯示肺部是否有炎症或積液。
3. 病原體檢測：如痰液培養或病毒檢測，用於確定病原體。
為了孩子健康，家長在面對肺炎疑似病例時應採取以下行動。
1. 詳細描述症狀：記錄發燒時間、咳嗽頻率、是否有嘔吐或腹痛等，並清楚告知醫生。有助醫生判斷是否需要進一步檢查。
2. 配合檢查建議：理解血液檢查或X光的重要，有助排除其他疾病並確認肺炎。即使孩子害怕，家長應耐心安撫並配合。
3. 遵循治療建議：肺炎治療或包括抗生素(針對細菌性)、支持療法(如補充水分)或住院觀察。按醫囑給藥並確保孩子充分休息。
4. 觀察病情變化：治療期間注意症狀是否改善，如發燒減退或呼吸順暢。若惡化，立即聯繫醫生。