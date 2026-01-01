長跑出現撞牆勿勉強 宜喝運動飲品

作為長跑愛好者的你，有沒有試過「撞牆」？當我們身體內的肝醣(Glycogen)耗盡，大腦為了保護身體，便會發出「停止運動」訊號，例如跑步的時候，感到雙腿沉重、肌肉痠痛、嘴唇乾、意識亦開始出現模糊。

甚麼是肝醣？它由葡萄糖分子聚合而成，於人體內扮演著「備用電池」的角色，負責調節血糖，為我們運動時提供能量。

當跑手身體出現撞牆時，應該如何應對？