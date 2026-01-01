熱門搜尋:
健康
出版：2026-Jan-27 12:30
更新：2026-Jan-27 12:30
莊子老師 冰人呼吸法Master

長跑出現撞牆勿勉強 宜喝運動飲品

作為長跑愛好者的你，有沒有試過「撞牆」？當我們身體內的肝醣(Glycogen)耗盡，大腦為了保護身體，便會發出「停止運動」訊號，例如跑步的時候，感到雙腿沉重、肌肉痠痛、嘴唇乾、意識亦開始出現模糊。

甚麼是肝醣？它由葡萄糖分子聚合而成，於人體內扮演著「備用電池」的角色，負責調節血糖，為我們運動時提供能量。

當跑手身體出現撞牆時，應該如何應對？

  1. 盡可能立即補充高升糖指數的碳水，例如Energy Gels或者運動飲品。

  2. 不要勉強自己，需立即稍微降速，不要硬撐原有的配速(Pacing)，以降低心率。

  3. 放鬆肩膊，進行有節奏的深呼吸。

回家可浸冰 紓緩痛楚

倘若各位在參加長跑過後，小腿肌肉酸痛，亦可以在家中浸一浸冰水，紓緩痛楚。原理是雙腳放入冰水時，會令血管收縮，將代謝的廢物「擠」走。當雙腳離開冰水回溫後，新鮮的血液便可流入，紓緩痠痛，恢復雙腳活動能力。

冰水的溫度需約氏8至10度，大家浸5至8分鐘即可，當感到刺痛麻痺，便需立即停止。

注意：有心血管健康問題、雷諾氏症患者及出現傷口感染人士在浸冰水前，必須諮詢醫生意見。

倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
WhatsApp：https://wa.me/85230015876

文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
https://www.facebook.com/triohealthphysio

