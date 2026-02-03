Hyrox新手參賽者最易傷手腕

於今年5月8日至10日，香港將會一連三天，在亞洲國際博覽館舉行Hyrox比賽。你身邊是不是有朋友正在積極備戰？

Hyrox來自德國，近年於美國流行，參加者需在室內進行8組健身運動，每組動作均需搭配1公里跑步。

莊子老師一位叫Ocean的朋友，便有參加Hyrox的豐富經驗。他表示，第一次參賽前，花了3個月時間進行訓練，並認為Hyrox可以激活身體，屬一個「全身」運動，令從前沒有使用的關節及肌肉，都可在Hyrox賽場上「用得上」。

進行Hyrox運動時，有什麼地方最易受傷？Ocean認為是手腕。他指出，比賽項目之一：「牆球」(Wall Balls)，是參賽者需將一個重約6公斤的黑色巨球(又稱「藥球」)向高推向牆身，球撞牆反彈後，參加者需用雙手接球，再蹲下來，持球做出類近「無形凳」姿勢，再站起來，將球推向牆身。Ocean指出，倘若參賽者手腕不夠力，便很易弄傷手碗。