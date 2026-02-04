今年2月除了是大家熟悉的農曆新年外，2月10日還有一個值得留意的國際節日——世界豆類日(World Pulses Day)。聯合國設立這一天，目的是推廣豆類在健康飲食和環境保護的重要。

豆類包括紅豆、綠豆、黑豆、紅腰豆、鷹嘴豆和扁豆等，都是脂肪含量低和營養價值極高的食物。以100克(約2/3杯)煮熟的紅腰豆為例，已含有約8.5克蛋白質和7.5克的膳食纖維，相當於約一隻鷄蛋的蛋白質和兩碗菜心的纖維(約6.4克)。同時，它還提供鐵質和葉酸，對素食者或希望減少肉類攝取的人而言，豆類是補充蛋白質的理想選擇。除了營養成分本身的價值外，豆類亦在日常健康管理上發揮重要作用。高蛋白能增加飽腹感，有助控制體重。而高纖維與複合碳水化合物則有助穩定血糖、降低膽固醇，並促進腸道蠕動。