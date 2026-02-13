正確處理兒童突發狀況

小朋友頭暈身㷫，甚或遇到家居意外，父母必定憂心忡忡。常見的可能包括鯁骨、高燒不退及「無止境」的咳嗽等。不論有幾緊急，父母們當刻記得冷靜處理，正確及謹慎的應對，可以讓小朋友「脫離險境」。
「鯁魚骨」是普遍的家居意外，然而有時小朋友未必懂得表達。家長不妨留意他們進食後會否喊起來，或突然默不作聲，甚至有呼吸困難。以往坊間有些處理鯁骨方法，其實可能帶來危險性，切勿嘗試用手「挖出」魚骨，因這可能愈挖愈深。當務之急，可以考慮叫小朋友咳幾聲，或可以把魚骨吐出，如果不成功，就應該去看醫生或到急症室，盡快接受檢查，
另一個讓家長焦急的情況，就是小朋友發高燒，怕「燒壞腦」。假如小朋友小於兩歲，不論甚麼狀況，也建議父母盡快求診，因這可能與其他疾病或免疫系統有關。至於年紀較大的小朋友，父母不用過於擔心，因為發燒是免疫系統正在與病菌打仗的訊號，可以嘗試服用處方的退燒藥或用物理方法助他們降溫。不過，假如小朋友同時出現氣喘、神情呆滯或嘔吐情況，就要及早求醫了。
最後就是小朋友經常發出類似喘鳴聲的問題，家長可能擔心會否是哮喘，甚或是常見於兒童的嘶哮症。哮喘本身是會復發的疾病，並受環境、天氣及致敏原影響，嘶哮症則可能伴隨發燒及聲沙，並有低沉的咳嗽聲。雖然兩者均會導致咳嗽，但父母未必容易分得清楚，處理方法也不同，最好尋求專業人士協助。