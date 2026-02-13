正確處理兒童突發狀況

小朋友頭暈身㷫，甚或遇到家居意外，父母必定憂心忡忡。常見的可能包括鯁骨、高燒不退及「無止境」的咳嗽等。不論有幾緊急，父母們當刻記得冷靜處理，正確及謹慎的應對，可以讓小朋友「脫離險境」。

「鯁魚骨」是普遍的家居意外，然而有時小朋友未必懂得表達。家長不妨留意他們進食後會否喊起來，或突然默不作聲，甚至有呼吸困難。以往坊間有些處理鯁骨方法，其實可能帶來危險性，切勿嘗試用手「挖出」魚骨，因這可能愈挖愈深。當務之急，可以考慮叫小朋友咳幾聲，或可以把魚骨吐出，如果不成功，就應該去看醫生或到急症室，盡快接受檢查，