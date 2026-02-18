馬尾綜合症：守護馬尾神經，慎防「塞翁失禁」

適逢馬年新春，祝各位讀者身體健康，龍馬精神！雖然回歸後香港依舊「馬照跑」(市民生活方式基本不變)，但藏於我們脊椎椎管內，有一束既重要又脆弱的神經：馬尾神經。若它不幸受損而引發馬尾綜合症，則連維持人類基本生活方式(行動與排泄)，都恐怕變得面目全非。
從解剖學角度來看，脊髓是中樞神經系統的延伸，負責腦部與身體之間的訊息傳遞。成人的脊髓在腰椎第一至第二節終結，繼而向下延伸出一束神經根，因其外觀酷似馬的尾巴，故被稱為馬尾神經。它不僅掌管著下肢的運動與感覺，更肩負著控制大小便和性功能之重要職責。
馬尾綜合症在醫學上，被視為腰椎間盤突出的個案中，最嚴重且最危急的情況。常見的腰椎間盤突出，通常只壓迫着左或右側的神經根，引發出單邊坐骨神經痛。患者首先出現腰背痛問題，隨後痛楚和麻痺會沿臀部向大腿後側、小腿及足部放射。反之，馬尾綜合症卻源於大面積的椎間盤中央突出，像「一馬當先」般直搗整束馬尾神經，瞬間中斷大腦對下肢、排泄及性功能的指揮權。除了腰椎間盤突出外，因創傷而造成的腰椎骨折，或椎管內長出腫瘤，亦可導致馬尾神經受壓，嚴重影響患者的「下半身」與「下半生」。
雖然患者十之八九不是騎師，但會出現一種「馬鞍式麻痺」：即騎馬時身體與馬鞍接觸的部位，包括臀部內側、肛門周圍及會陰，都感到持續麻木。此外，患者亦可出現排尿困難，甚至溢流性尿失禁及大便失禁，並且難以啟齒的性功能障礙。當這3種徵狀(臨床三聯徵：麻痺、失禁和不舉)至少其中一項出現，醫生便有理由懷疑患者的馬尾神經受壓。然而，甚少患者會在病發時，馬上察覺性功能消失，反而他們更擔心下肢忽然間無力和麻痺，是否「馬上就會中風」。
雖說「塞翁失馬，焉知非福」，但若果出現「塞翁失禁」，便屬於緊急情況。患者必須馬上求診，照磁力共振來評估馬尾神經的受壓程度，並在24至48小時內接受緊急腰椎減壓手術，務求在爭分奪秒下「反敗為勝，馬到功成」。倘若患者延誤治療，則可造成永久性神經受損：患者下肢或會出現垂足，即是腳掌無力向上提起，需要佩戴支架來行走；日常排尿也需要借助導尿管；至於性功能障礙，患者亦無法重拾昔日「舞照跳」和「太陽照常升起」的快樂時光。
「買中3T」可算是馬迷們的畢生夢想，但現實往往是骨科醫生憑藉臨床三聯徵，更容易地「貼中」馬尾綜合症，然後快馬加鞭地為患者的腰椎減壓。
作者為骨科專科醫生