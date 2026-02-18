馬尾綜合症：守護馬尾神經，慎防「塞翁失禁」

適逢馬年新春，祝各位讀者身體健康，龍馬精神！雖然回歸後香港依舊「馬照跑」(市民生活方式基本不變)，但藏於我們脊椎椎管內，有一束既重要又脆弱的神經：馬尾神經。若它不幸受損而引發馬尾綜合症，則連維持人類基本生活方式(行動與排泄)，都恐怕變得面目全非。

從解剖學角度來看，脊髓是中樞神經系統的延伸，負責腦部與身體之間的訊息傳遞。成人的脊髓在腰椎第一至第二節終結，繼而向下延伸出一束神經根，因其外觀酷似馬的尾巴，故被稱為馬尾神經。它不僅掌管著下肢的運動與感覺，更肩負著控制大小便和性功能之重要職責。