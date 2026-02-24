蒙古斑本質上是一種皮膚色素沉著，由於胎兒時期黑色素細胞(melanocytes)在遷移過程中殘留在真皮層所致。這些黑色素細胞本應移至表皮，但部分停留在較深層，造成皮膚呈現藍灰色調。其主要特徵包括以下4點。

蒙古斑(Mongolian spots)是亞洲新生兒中非常常見的良性胎記，尤其在亞洲、非洲及拉丁美洲裔嬰兒中出現率更高，可達80%至90%。雖然蒙古斑對孩子健康完全無害，但許多新手父母第一次見到時往往會感到驚嚇或擔憂，常誤以為是瘀青、皮膚病變或虐待痕跡，甚至因此帶來不必要的壓力。

‧顏色：通常呈藍灰色、青色、深藍色或墨綠色，邊緣不規則，形狀多變，可能像雲霧狀、不均勻斑塊或散在小點。

‧位置：最常見於臀部、腰部及下背部(約佔90%)，但也可能延伸至肩膀、大腿、後背、腹部，甚至手臂、腿部或臉部等較少見位置。

‧大小：有些孩子僅有幾個小斑點，直徑數毫米；有些則覆蓋大片區域，甚至整個臀部或下背。

‧觸感：表面完全平滑，與周圍正常皮膚觸感相同，不會隆起、凹陷、發紅或有鱗屑。

由於外觀類似瘀青，許多父母初見時會誤以為孩子在生產過程中受傷，或擔心是皮膚感染、血管瘤或其他病變。實際上，蒙古斑與瘀青有明顯區別：按壓時顏色不會變淡或消失，也不會伴隨疼痛、腫脹或隨時間變黃變紫。瘀青通常在數天至兩周內逐漸消退，而蒙古斑顏色穩定，持續數年。