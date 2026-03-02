驚蟄，二十四節氣之三，春雷驚醒蟄蟲，萬物復甦。《內經》云：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。」此時陽氣上升，肝氣旺盛，中醫強調春季應養肝護肝，排毒生機，防風邪入侵與肝鬱症狀。春季木旺對應肝臟，肝主疏洩，喜條達，若氣機不暢，易煩躁、頭痛、目眩。
春困是常見現象，中醫解釋為冬藏後陽氣初升，陰陽失衡，脾濕困阻，導致嗜睡乏力、注意力不集中。內經言「春氣者病在頭」，陽氣上浮易生春困。調理重點在升陽散濕、調和陰陽，避免過食生冷，保持作息規律。
飲食宜清淡養肝排毒，以下介紹幾款適合食材：菠菜甘涼，富鐵質與維他命A、C，助肝解毒、補血明目，春困時煮湯飲用，能提神醒腦、緩解疲勞。
紅蘿蔔甘辛，補脾消食、養肝明目，含胡蘿蔔素抗氧化護眼，適合春季濕熱體質，煮粥或搾汁，促進肝氣條達。
芹菜清熱利濕、平肝降壓，富纖維與鉀質，幫助排毒、減春困嗜睡，生食或炒菜皆宜，一日一盤助濕氣排出。
車厘子酸甘生津、開心醒腦，富花青素抗炎，養肝補脾，減少春困頭暈，促進氣血流通。總之，多食綠葉蔬果、堅果，少辛辣油膩，助肝氣暢通、濕氣排出。
生活調養重動靜結合。早起而廣步庭中，緩行散步吸納陽氣，防春困加劇。每日按摩肩井穴，促進氣血流通、加速代謝；輕叩頭皮，改善血循、提神醒腦。春困時可按足三里穴或飲用玫瑰陳皮茶，升陽散濕。注意保暖，避風寒濕邪，防舊疾復發。
驚蟄養生，重喚醒生機。順內經之道，養肝排毒、驅散春困，身心暢達。