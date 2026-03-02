驚蟄，二十四節氣之三，春雷驚醒蟄蟲，萬物復甦。《內經》云：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。」此時陽氣上升，肝氣旺盛，中醫強調春季應養肝護肝，排毒生機，防風邪入侵與肝鬱症狀。春季木旺對應肝臟，肝主疏洩，喜條達，若氣機不暢，易煩躁、頭痛、目眩。

春困是常見現象，中醫解釋為冬藏後陽氣初升，陰陽失衡，脾濕困阻，導致嗜睡乏力、注意力不集中。內經言「春氣者病在頭」，陽氣上浮易生春困。調理重點在升陽散濕、調和陰陽，避免過食生冷，保持作息規律。