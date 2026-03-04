運動科學國際會議 共促專業健康生態和發展

是次大會以「運動心理學與實踐的過去、現在與未來」為核心，為學科的知識分享與跨界融合提供了頂級平台，更實質地創造全球大學、研究機構及專業學會之間長期合作的機會，有力地推動了全球運動心理學的專業化發展。

去年12月，香港體育學院與國際運動心理學會聯合舉辦，獲得善德基金會冠名贊助，於香港舉行的國際運動心理學會第16屆世界大會，圓滿落幕。這大會成功匯集全球超過50個國家及地區約700名與會者，包括近600名海外專家及100名本地代表，共繪學科與產業發展的未來藍圖。

頂尖運動員透過運動心理技能在瞬息萬變的賽場上保持最佳心智狀態，繼而提升競賽成績。在精英運動領域之外，運動心理技術經過適當轉化，可廣泛應用於學校、職場及社區，幫助不同年齡與背景人士提升心理福祉、管理日常壓力。這正正體現了學科的社會責任與人文關懷。

同時，大量海外與會者的到來，直接帶動本地餐飲、旅遊及零售消費，能為香港創造顯著的經濟效益，體現了知識型會議的綜合價值。

綜上，這次大會可對香港學術、社會與經濟價值的多重豐收，我們期待未來能定期在香港舉辦同等級的國際學術交流活動，驅動專業進步，造福社會大眾，並鞏固香港作為國際體育與學術樞紐的獨特地位。