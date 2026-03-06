小朋友發燒時，父母往往會感到焦慮，急於找出原因。然而，發燒的原因繁多，其中尿道炎(更正確應該稱為尿路感染)是一個需要特別留意的可能性。尿道炎在成人與嬰幼兒的表現差異甚大，往往令父母產生誤解。
成年尿道炎患者通常伴隨明顯的症狀，例如尿頻、尿急、尿痛，甚至尿液中帶血或混濁。這些症狀讓人容易察覺問題並及早求醫。然而，嬰幼兒的情況卻截然不同。由於他們語言表達能力有限，無法清楚描述不適，症狀往往不明顯。對於許多嬰幼兒來說，發燒可能是尿道炎的唯一表現，特別是在新生兒或幼童身上。這種「單純發燒」的情況，讓父母難以聯想到尿道炎，因而容易忽視或延誤診斷。
臨床上我們發覺，約5%至7%的發燒幼童(尤其是3歲以下)可能患有尿路感染，因此在小朋友發燒超過48小時且沒有明顯其他原因時，醫生通常會建議進行尿液檢查，以排除尿道炎的可能性。
尿道炎通常由細菌感染引起，需要抗生素治療；而皮膚問題則可能需要局部護理、保持乾爽或使用適當藥膏。因此，當孩子小便出現不適時，父母應仔細觀察是否有皮膚紅腫、破皮或其他異常，並及早諮詢醫生以確定原因。
發燒可能是嬰幼兒尿道炎唯一症狀，故父母在孩子不明原因發燒時，應考慮尿道炎並及早檢查。相反，若孩子小便時表現不適，尿道附近的皮膚問題可能是更常見的原因。通過正確的觀察與及時求醫，父母可以避免誤判，確保孩子得到適當治療。