小朋友發燒時，父母往往會感到焦慮，急於找出原因。然而，發燒的原因繁多，其中尿道炎(更正確應該稱為尿路感染)是一個需要特別留意的可能性。尿道炎在成人與嬰幼兒的表現差異甚大，往往令父母產生誤解。

成年尿道炎患者通常伴隨明顯的症狀，例如尿頻、尿急、尿痛，甚至尿液中帶血或混濁。這些症狀讓人容易察覺問題並及早求醫。然而，嬰幼兒的情況卻截然不同。由於他們語言表達能力有限，無法清楚描述不適，症狀往往不明顯。對於許多嬰幼兒來說，發燒可能是尿道炎的唯一表現，特別是在新生兒或幼童身上。這種「單純發燒」的情況，讓父母難以聯想到尿道炎，因而容易忽視或延誤診斷。