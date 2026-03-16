春季：萬物復甦，生機勃發。此時陽氣初升，要順應生發之氣，讓情志舒暢、積極向上，像萬物一樣欣欣向榮。保持樂觀，避免壓抑煩悶。逆之傷肝。可多接觸大自然、踏青散心，幫助陽氣生發、舒展肝氣。

中醫養生的核心原則：春夏養陽，秋冬養陰。春夏陽氣上升、生長旺盛，宜順應陽氣外發、宣洩的特點，養護陽氣；秋冬陽氣內收、潛藏，陰氣漸盛，宜順應收斂、固藏的特點，養護陰精。如此才能陰陽平衡、生機不竭。

《黃帝內經》是中醫經典，《四氣調神大論》指出：「四時陰陽者，萬物之根本也。」人體健康須順應春夏秋冬的自然變化，調攝精神情志，方能預防疾病、延年益壽。春生夏長、秋收冬藏，違逆則傷身，順應則長壽。

夏季：天地氣交，萬物茂盛。此時陽氣最盛，要讓精神充實外向、氣機宣洩，保持開朗心情，不生悶氣、不發怒。情志暢達，陽氣得泄。逆之傷心。夏天適合多參與社交、享受陽光，養護心氣，讓陽氣得到適度宣發。

秋季：天高氣爽，萬物收斂。此時陽氣開始內收，要讓神氣內收、安寧平和，收斂情緒，避免過度外放或悲傷，使肺氣清肅。逆之傷肺。秋季宜靜心讀書、欣賞風景，幫助陽氣逐步內斂，同時養護陰氣。

冬季：天氣寒冷，萬物潛藏。此時陽氣最藏，陰氣最盛，要讓志意內守、若隱若匿，保持低調、避免耗散。去寒就溫，護陽氣。逆之傷腎。冬天適合多休息、保暖，養腎精、固護陰陽之本。