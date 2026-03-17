當父母發現孩子在小便時表現出不適，例如哭鬧、抓尿道部位或排尿時顯得痛苦，許多人會直覺聯想到尿道炎。然而，這種情況反而未必是由尿道炎引起。更常見的原因可能是尿道附近的皮膚問題，例如尿布疹、皮膚發炎或過敏反應。尿布疹由於尿液或糞便長時間接觸皮膚，導致局部紅腫或破皮，孩子在小便時可能會感到刺痛，進而表現出不適。此外，女童可能因為外陰部清潔不當或感染而感到不適，男童則可能因包皮問題引起局部刺激。這些皮膚問題與尿道炎的病因和處理方式截然不同。

為了避免誤解，父母需要了解以下幾點︰

(一)當孩子發燒且無明顯原因時，應考慮尿道炎的可能，特別是對於3歲以下的幼童。醫生可能會建議進行尿液檢查，這是診斷尿道炎的標準方法。父母不必過分擔心，如果只是作初步篩查的話，尿液採集通常簡單無創，例如使用尿袋或清潔中段尿。

(二)若孩子在小便時表現不適，父母應檢查尿道周圍的皮膚狀況，確保清潔乾爽，並避免使用刺激性肥皂或濕紙巾。若症狀持續，應尋求醫生評估，以排除尿道炎或其他問題。