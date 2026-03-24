嘶哮症(Croup)是幼童常見的上呼吸道疾病，許多父母對其症狀感到擔憂，尤其當孩子發出類似「狗吠」或「嘶哮」的咳嗽聲時，更容易聯想到過去的經驗，誤以為每次呼吸道感染都是嘶哮症。

嘶哮症是一種由病毒感染引起的上呼吸道疾病，多見於6個月至3歲的幼童，偶爾也會影響稍大的孩子。感染導致聲門下區域(氣管上段)發炎和腫脹。由於幼童的氣管較窄小，輕微的腫脹就可能造成氣道部分阻塞，產生典型的「狗吠樣」咳嗽聲，以及呼吸時的喘鳴聲。這種聲音在夜間或孩子哭泣時更為明顯，常伴有發燒、喉嚨痛或流鼻涕等症狀。隨著孩子成長，氣管逐漸變寬，普通的上呼吸道腫脹已不足以引起顯著的氣道狹窄，因此嘶哮症在5歲以上的孩子和成人中較為罕見。這解釋了為何年幼的孩子更容易出現嘶哮症，而年長孩子或成人即使感染相同病毒，症狀通常較輕微，不會表現出典型的嘶哮症特徵。