嘶哮症(Croup)是幼童常見的上呼吸道疾病，許多父母對其症狀感到擔憂，尤其當孩子發出類似「狗吠」或「嘶哮」的咳嗽聲時，更容易聯想到過去的經驗，誤以為每次呼吸道感染都是嘶哮症。
嘶哮症是一種由病毒感染引起的上呼吸道疾病，多見於6個月至3歲的幼童，偶爾也會影響稍大的孩子。感染導致聲門下區域(氣管上段)發炎和腫脹。由於幼童的氣管較窄小，輕微的腫脹就可能造成氣道部分阻塞，產生典型的「狗吠樣」咳嗽聲，以及呼吸時的喘鳴聲。這種聲音在夜間或孩子哭泣時更為明顯，常伴有發燒、喉嚨痛或流鼻涕等症狀。隨著孩子成長，氣管逐漸變寬，普通的上呼吸道腫脹已不足以引起顯著的氣道狹窄，因此嘶哮症在5歲以上的孩子和成人中較為罕見。這解釋了為何年幼的孩子更容易出現嘶哮症，而年長孩子或成人即使感染相同病毒，症狀通常較輕微，不會表現出典型的嘶哮症特徵。
父母有時會因為聽到孩子呼吸聲異常或喉嚨怪聲，便聯想到嘶哮症，但其他更嚴重的疾病也可能導致類似症狀，須特別警惕。例如，氣管異物阻塞是一種急症，孩子可能因誤吞食物或小物件導致氣道堵塞，表現為突發性的喘鳴、咳嗽或呼吸困難，這與嘶哮症的症狀不同，通常不會伴隨病毒感染的發燒或流涕。更致命的情況是會厭軟骨炎，這是一種由細菌(如流感嗜血桿菌)引起的急性感染，導致會厭軟骨腫脹，迅速阻塞氣道。
會厭軟骨炎的症狀進展很快，孩子可能出現高燒、吞嚥困難、流口水、頸部僵硬，且呼吸聲更為尖銳，甚至呈現坐姿前傾以保持氣道暢通。這種情況需要立即就醫，否則可能危及生命。