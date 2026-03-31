兩種運動方案助控制血糖

上星期，莊子老師分享了飯前飯後控制血糖小貼士，今篇便教大家如何做運動控制血糖。而且，亦提供兩個方案，一個是「新手輕鬆方案」，另一個是「運動愛好者挑戰方案」。當然，有挑戰性效果一定更佳，但亦要量力而為。
先介紹 「新手輕鬆方案」：
星期一：於晚飯後，於家中進行20分鐘的輕鬆原地踏步；
星期二：休息，不需做任何運動；
星期三：於晚餐後，進行30至45分鐘慢跑；
星期四：飯後落街，輕鬆散步。今次沒有時間限制，只是培養飯後「郁動」習慣；
星期五：休息；
星期六：拉筋30分鐘 。莊子老師拍過不少相關YouTube影片，大家可根據個人需要練習；
星期日：飯後進行30分鐘慢跑。
「運動愛好者挑戰方案」適合好動人士
「運動愛好者挑戰方案」適合本身有運動習慣，但亦存在患上糖尿病風險的人士，難度相對高。
星幫一：休息日；
星期二：跑步1小時；
星期三：飯後半小時輕鬆運動，大家可以嘗試拉筋、禪修或慢跑；
星期四：飯後半小時輕鬆運動；
星期五：1小時的全身阻力訓練，例如舉啞鈴、拉彈力帶、平板支撐或深蹲；
星期六：跑步1.5小時；
星期日：行山10公里或全身阻力訓練1小時＋慢跑30分鐘。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁