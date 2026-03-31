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健康
出版：2026-Mar-31 12:30
更新：2026-Mar-31 12:30
莊子老師 冰人呼吸法Master

兩種運動方案助控制血糖

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兩種運動方案助控制血糖

兩種運動方案助控制血糖

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上星期，莊子老師分享了飯前飯後控制血糖小貼士，今篇便教大家如何做運動控制血糖。而且，亦提供兩個方案，一個是「新手輕鬆方案」，另一個是「運動愛好者挑戰方案」。當然，有挑戰性效果一定更佳，但亦要量力而為。

先介紹 「新手輕鬆方案」：

  • 星期一：於晚飯後，於家中進行20分鐘的輕鬆原地踏步；

  • 星期二：休息，不需做任何運動；

  • 星期三：於晚餐後，進行3045分鐘慢跑；

  • 星期四：飯後落街，輕鬆散步。今次沒有時間限制，只是培養飯後「郁動」習慣；

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  • 星期五：休息；

  • 星期六：拉筋30分鐘 。莊子老師拍過不少相關YouTube影片，大家可根據個人需要練習；

  • 星期日：飯後進行30分鐘慢跑。

    • 「運動愛好者挑戰方案」適合好動人士

    「運動愛好者挑戰方案」適合本身有運動習慣，但亦存在患上糖尿病風險的人士，難度相對高。

    • 星幫一：休息日；

    • 星期二：跑步1小時；

    • 星期三：飯後半小時輕鬆運動，大家可以嘗試拉筋、禪修或慢跑；

    • 星期四：飯後半小時輕鬆運動；

    • 星期五：1小時的全身阻力訓練，例如舉啞鈴、拉彈力帶、平板支撐或深蹲；

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  • 星期六：跑步1.5小時；

  • 星期日：行山10公里或全身阻力訓練1小時＋慢跑30分鐘。

    • 倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！

    WhatsApphttps://wa.me/85230015876

    文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁

    https://www.facebook.com/triohealthphysio 

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