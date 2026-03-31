兩種運動方案助控制血糖

上星期，莊子老師分享了飯前飯後控制血糖小貼士，今篇便教大家如何做運動控制血糖。而且，亦提供兩個方案，一個是「新手輕鬆方案」，另一個是「運動愛好者挑戰方案」。當然，有挑戰性效果一定更佳，但亦要量力而為。

先介紹 「新手輕鬆方案」：