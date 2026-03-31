健康無界限：適應運動締造活力共融城市

一個城市活力與否，取決於市民是否享有公平的健康機會。不論能力、年齡或性別，每人都應能輕鬆參與運動，享受運動的樂趣，促進身心健康的發展。然而，研究顯示超過八成殘疾人士，包括有特殊教育需要的學童，未能達到世界衛生組織所建議的運動量，長遠容易出現健康風險。由此可見，分配不均的運動機會持續擴大健康差距。

在推動聯合國可持續發展目標的進程中，適應運動(Adapted Sports)有助促進公平的健康機會，打造充滿活力的城市。學校與社區等不同持分者可創造運動空間，積極運用無障礙設施、適應運動器材及規則、分層教學等策略，減少健康差距，使城市不再以差異劃分。這正好呼應「良好健康與福祉」、「減少不平等」，以及「可持續城市與社區」的可持續發展目標，讓健康成為全民共同擁有的資產。