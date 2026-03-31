健康無界限：適應運動締造活力共融城市

一個城市活力與否，取決於市民是否享有公平的健康機會。不論能力、年齡或性別，每人都應能輕鬆參與運動，享受運動的樂趣，促進身心健康的發展。然而，研究顯示超過八成殘疾人士，包括有特殊教育需要的學童，未能達到世界衛生組織所建議的運動量，長遠容易出現健康風險。由此可見，分配不均的運動機會持續擴大健康差距。
在推動聯合國可持續發展目標的進程中，適應運動(Adapted Sports)有助促進公平的健康機會，打造充滿活力的城市。學校與社區等不同持分者可創造運動空間，積極運用無障礙設施、適應運動器材及規則、分層教學等策略，減少健康差距，使城市不再以差異劃分。這正好呼應「良好健康與福祉」、「減少不平等」，以及「可持續城市與社區」的可持續發展目標，讓健康成為全民共同擁有的資產。
近年來，香港也積極透過運動展現健康及共融力量。例如康文署提供多元康體訓練課程、無障礙設施與社區活動，教育局亦加強融合教育政策及體育資助與師資培訓。此外，賽馬會大力資助不同大專院校、體育總會及社福機構，例如「賽馬會躍動無界計劃」，在學校、家庭及社區層面，透過適應運動促進殘疾人士的身心健康與社會共融。當健康不再有界限，這些策略皆有助促進健康公平。
讓我們以行動實踐「健康無界限」，為香港建設一個更健康、更充滿活力的共融城市。
中國香港運動醫學及科學學會運動科學及研究委員會委員、國際適應體育學會主席薛慧萍教授