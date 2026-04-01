為了推廣進食水果，衛生署自2012/13學年把每年4月定為「開心『果』月」。本學年更升格為「開心蔬果月」並以「蔬果同行 健康加分」為主題，推廣「每天吃蔬果有益身體健康」的訊息。蔬果含有幼兒成長和維持健康的重要營養素，如維生素、礦物質、膳食纖維。此外，進食足夠蔬果可降低肥胖、糖尿病、高血壓及大腸癌等疾病的風險。

蔬果的每天建議進食分量 建議家長以身作則，每天與幼兒一起進食足夠蔬果，有助他們健康成長。 • 1份蔬菜約等於半碗煮熟的蔬菜(如菜心)、1碗未煮熟的蔬菜(如沙律菜)。 • 1份水果約等於2個小型水果(如奇異果)、1個中型水果(如橙)、半個大型水果(如香蕉)、半碗水果塊或顆粒狀水果(如西瓜粒、提子)、1湯匙不含添加糖或鹽的乾果(如提子乾)、¾杯不含添加糖的純果汁(如純橙汁)。 註：1杯約等於240毫升；1碗等於250至300毫升；1湯匙約等於15毫升