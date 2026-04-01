為了推廣進食水果，衛生署自2012/13學年把每年4月定為「開心『果』月」。本學年更升格為「開心蔬果月」並以「蔬果同行 健康加分」為主題，推廣「每天吃蔬果有益身體健康」的訊息。蔬果含有幼兒成長和維持健康的重要營養素，如維生素、礦物質、膳食纖維。此外，進食足夠蔬果可降低肥胖、糖尿病、高血壓及大腸癌等疾病的風險。
蔬果的每天建議進食分量
建議家長以身作則，每天與幼兒一起進食足夠蔬果，有助他們健康成長。
• 1份蔬菜約等於半碗煮熟的蔬菜(如菜心)、1碗未煮熟的蔬菜(如沙律菜)。
• 1份水果約等於2個小型水果(如奇異果)、1個中型水果(如橙)、半個大型水果(如香蕉)、半碗水果塊或顆粒狀水果(如西瓜粒、提子)、1湯匙不含添加糖或鹽的乾果(如提子乾)、¾杯不含添加糖的純果汁(如純橙汁)。
註：1杯約等於240毫升；1碗等於250至300毫升；1湯匙約等於15毫升
鼓勵幼兒多吃蔬果小貼士
• 與幼兒一起選購蔬果，鼓勵他們嘗試不同種類的蔬果。
• 讓幼兒參與簡單的食物製作步驟，如摘菜葉、拼砌水果拼盤。
• 以色彩繽紛的蔬果入饌，有助提升菜式的吸引力。
• 以青瓜條、田園沙律、原個水果取代不健康的零食。
一起響應「開心蔬果月」，從今天起多吃蔬果！
想掌握更多幼兒健康資訊和參考健康食譜，請瀏覽以下網頁：
•「幼營喜動校園計劃」網頁 https://www.startsmart.gov.hk
•「開心蔬果月」專題網頁 https://www.chp.gov.hk/tc/r/1664
•「幼營食譜分享」專區 https://www.chp.gov.hk/tc/r/341
香港營養學會與「幼營喜動校園計劃」專責小組聯合發表