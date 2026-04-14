孩子有耳垢是問題嗎？

作為父母，孩子的每件小事都容易讓人心弦繃緊，即使耳垢這種看似微不足道的問題也不例外。許多家長會查閱資料或諮詢醫生，擔心是否需要定期清理，以及如何安全處理。事實上，耳垢通常不需要特別清除，只有當它影響聽力或引起不適時，才須處理。 耳垢是外耳道天然的分泌物，由皮膚細胞和油脂組成，能阻擋灰塵、細菌，保持耳道濕潤並預防感染。耳道有自潔機制，耳垢多會隨咀嚼、說話等動作自行排出。正常情況下，只須用溫濕軟布輕拭外耳即可，毋須刻意清理。過度清理反而可能把耳垢推入深處，增加阻塞風險，甚至損傷耳道皮膚。

甚麼情況下需要清理耳垢？若耳垢積聚過多導致聽力下降(幼童可能對聲音反應遲鈍)、耳朵痕癢、疼痛，或引發外耳炎、中耳炎，就應尋求醫療協助。若孩子耳道天生狹窄或因過敏使耳垢分泌旺盛，問題也會較明顯。父母應留意孩子是否經常抓耳、搖頭，並及早看醫生。 清理耳垢最好交由專業醫護人員。父母切勿自行使用棉簽或挖耳勺，否則容易傷及耳道或鼓膜。普通科醫生可在診所用專業工具安全移除；若耳垢硬化或位置較深，則須轉介耳鼻喉科。極少數情況下才須全身麻醉，但這很罕見。專業處理能有效避免併發症。

頻繁或不當清理往往適得其反。耳道皮膚脆弱，過度清潔易造成擦傷和感染，同時會削弱天然保護屏障。部分外耳炎與不正確清潔有關，因此不要聽信坊間偏方如滴油或沖洗耳道。 給父母的建議是保持放鬆心態。耳垢是耳朵的天然保護機制，日常只須輕拭外耳保持清潔。若出現聽力問題、耳朵不適或異常分泌，應盡快找醫生評估。選擇正規醫療機構，避免自行處理，並教育孩子不要挖耳，養成良好衛生習慣。