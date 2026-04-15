拉筋是我們常聽到的說法，其實指的就是伸展運動，主要作用於肌肉、筋膜和肌腱。一般可分為動態(Dynamic stretching)與靜態(Static stretching)：動態拉筋適合運動前，透過活動來暖身，提升肌肉彈性與血流；靜態拉筋則適合運動後，幫助縮短的肌肉恢復長度，促進放鬆與恢復。
正確的伸展應該感到肌肉有深層的牽拉感或微痠，而不是刺痛。如果勉強拉扯到出現刺痛，反而可能觸發肌肉的自我保護，導致愈拉愈緊(muscle guarding)。建議每個靜態伸展保持15至30秒，動作平穩、配合呼吸、動作和緩，才能達到放鬆效果。
運動後若覺得肌肉繃緊，有時是因為肌肉纖維或筋膜產生黏連，如同內部打了結。此時若直接強力拉筋，黏連處依然存在，反而可能只過度拉扯兩端肌腱，讓肌肉更緊。可先使用滾筒或按摩球進行局部按壓，鬆開「結節」後再伸展，才能真正延展肌肉、達成放鬆。
此外，日常姿勢習慣也會導致肌肉失衡。有些肌肉因長期被拉長而顯得無力(locked long)，無法有效收縮，這時應以肌力訓練來改善控制，而非一味拉伸；相反，有些肌肉因頻繁用力而持續縮短、繃緊，限制關節活動(locked short)，這時才須透過伸展來恢復彈性。
總之，肌肉繃緊成因各異，必須對症處理。盲目拉筋未必見效，分清當下是需要放鬆黏連、伸展縮短肌群，還是強化無力部位，才能真正解決「緊」的問題，恢復身體的平衡與舒適。
中國香港運動醫學及科學學會運動創傷防護員委員會委員、香港運動防護師總會副主席趙嘉俊