拉筋是我們常聽到的說法，其實指的就是伸展運動，主要作用於肌肉、筋膜和肌腱。一般可分為動態(Dynamic stretching)與靜態(Static stretching)：動態拉筋適合運動前，透過活動來暖身，提升肌肉彈性與血流；靜態拉筋則適合運動後，幫助縮短的肌肉恢復長度，促進放鬆與恢復。

正確的伸展應該感到肌肉有深層的牽拉感或微痠，而不是刺痛。如果勉強拉扯到出現刺痛，反而可能觸發肌肉的自我保護，導致愈拉愈緊(muscle guarding)。建議每個靜態伸展保持15至30秒，動作平穩、配合呼吸、動作和緩，才能達到放鬆效果。