不少病人因腳痛或足部外觀問題求診，經診斷後才發現自己患有拇趾外翻或扁平足。這兩種問題雖然症狀不同，但扁平足可增加拇趾外翻的風險，部分患者甚至會同時受兩者困擾。

拇趾外翻是指腳趾公向第二隻腳趾方向傾斜。很多人以為是穿高跟鞋所致，其實先天因素才是主因。部分人腳骨結構天生有歪斜傾向，加上後天穿著尖頭鞋或高跟鞋，久而久之便會加劇變形。出現拇趾外翻，初期角度輕微時未必有痛感，但隨著角度增大，關節韌帶受壓，便會出現紅腫、疼痛，甚至影響平衡力，增加跌倒風險。