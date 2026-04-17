不少病人因腳痛或足部外觀問題求診，經診斷後才發現自己患有拇趾外翻或扁平足。這兩種問題雖然症狀不同，但扁平足可增加拇趾外翻的風險，部分患者甚至會同時受兩者困擾。
拇趾外翻是指腳趾公向第二隻腳趾方向傾斜。很多人以為是穿高跟鞋所致，其實先天因素才是主因。部分人腳骨結構天生有歪斜傾向，加上後天穿著尖頭鞋或高跟鞋，久而久之便會加劇變形。出現拇趾外翻，初期角度輕微時未必有痛感，但隨著角度增大，關節韌帶受壓，便會出現紅腫、疼痛，甚至影響平衡力，增加跌倒風險。
治療方面，輕症可先嘗試非手術方法，如穿著寬鬆鞋履、減少穿高跟鞋、使用趾墊等，這些措施能減慢惡化，但無法逆轉變形。若痛症嚴重或影響平衡，則須考慮手術矯正。
扁平足則是指腳掌內側足弓塌陷，站立時足弓貼地，往往伴隨後踭外翻。兒童的足弓仍在發育，輕微扁平足屬正常現象，家長毋須過慮。若出現痛症、容易疲累或影響運動表現，可透過足弓鞋墊、訓練脛後肌腱(如踮腳練習)改善。
成年後出現的扁平足，多與脛後肌腱功能衰退有關，可能引致足踝內側痛，更會影響平衡力，甚至與拇趾外翻、膝痛等問題互相影響。治療方面，初期同樣可透過足弓鞋墊及鍛煉肌腱改善；若變形嚴重或已出現關節炎，則需手術處理。
無論是拇趾外翻還是扁平足，若能及早發現並接受適當治療，可有效改善症狀，維持良好活動能力。