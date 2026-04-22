街市買餸，見魚檔前有人與魚販爭拗得面紅耳赤。

一位外省人正指著一條頭身分割的鯇魚質疑：大半條魚身賣30元，佔三分一的魚頭卻要80元，魚頭明明少肉，怎會比魚身更貴？魚販不耐煩地回一句：「咁你咪買魚身，唔好買魚頭囉。」外省人仍不肯罷休，繼續要求以魚身價買魚頭。

其實，魚頭之所以受香港人歡迎，不單因為鮮味濃，更因為它在中醫食療中有一定地位。

《本草綱目》記載魚類多有補益、去虛損和中開胃等作用；而後世食療亦常以魚頭配川芎、白芷、天麻等，作為平肝息風、通絡止痛的湯方，尤其適合頭暈、疲倦、用腦過度的人。