街市買餸，見魚檔前有人與魚販爭拗得面紅耳赤。
一位外省人正指著一條頭身分割的鯇魚質疑：大半條魚身賣30元，佔三分一的魚頭卻要80元，魚頭明明少肉，怎會比魚身更貴？魚販不耐煩地回一句：「咁你咪買魚身，唔好買魚頭囉。」外省人仍不肯罷休，繼續要求以魚身價買魚頭。
其實，魚頭之所以受香港人歡迎，不單因為鮮味濃，更因為它在中醫食療中有一定地位。
《本草綱目》記載魚類多有補益、去虛損和中開胃等作用；而後世食療亦常以魚頭配川芎、白芷、天麻等，作為平肝息風、通絡止痛的湯方，尤其適合頭暈、疲倦、用腦過度的人。
從現代營養學看，魚頭含有優質蛋白質、不飽和脂肪酸、膠原蛋白及卵磷脂，對腦部、神經系統與皮膚修復都有幫助；若選用三文魚頭，更可攝取較多Omega-3脂肪酸，對心腦血管保健價值。
夏天天氣炎熱，煲老火湯，室內溫度上升，改煮一款清爽的豆腐絲瓜魚頭湯，消暑又養生。
材料：大魚頭1個、軟豆腐1磚、絲瓜1條、薏米30克、芫荽少許、生薑3片、清水約1.5公升。薏米先浸水30分鐘至1小時，放入滾水內先煮30分鐘；魚頭開邊，洗淨後抹乾，略煎至兩面微黃，再加薑片與煮滾，轉中火煮約15分鐘至湯色變白。之後加入再放入豆腐與絲瓜煮8至10分鐘，最後調味及加入芫荽略滾即成。
豆腐味甘性涼，能清熱生津、益氣寬中，亦提供植物蛋白與鈣質；絲瓜味甘性涼，能清熱解暑、化痰通絡；薏米有健脾利濕之功，適合濕重、水腫、胃口欠佳者；芫荽則辛香醒脾，可行氣開胃、助湯味更鮮。
這款湯清潤不膩，兼具健脾、清熱、利濕與補益之效，正好應對盛夏暑熱。