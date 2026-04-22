適逢四月是開心蔬果月，大家又有沒有發現自己的餐盤是甚麼顏色呢？

我們常推廣「2+3」原則，即每天攝取最少兩份水果及三份蔬菜。雖然很多人在努力達標，但飲食往往集中在某幾種綠色蔬菜。綠色雖然健康，但若能實踐「彩虹飲食法」，身體能獲得的微量營養素將會更加全面。

‧紅色(如番茄、士多啤梨、紅色燈籠椒)：含豐富茄紅素，能對抗自由基，並減低心血管疾病；

‧橙/黃色(如紅蘿蔔、南瓜、橙、粟米)：含胡蘿蔔素和類黃酮，能提升免疫力及維持眼睛健康；