病人在診所接待處說需要「緊急」聯絡我。

電話接通了，原來她要告訴我她有孕的消息，聲音滿是雀躍，也夾雜着一點不安。

「醫師，我係咪乜嘢都唔可以食？仲可唔可以食中藥？」

這樣的場景，幾乎經常在中醫門診出現。首胎懷孕，對許多女性而言，不只是身體與人生進入另一個階段，更同時被大量資訊包圍：Google上長長的禁忌清單、親友的「過來人」忠告、社交平台流傳的養胎偏方——看得愈多，反而愈無所適從。

其實早在一千多年前，北齊名醫徐之才已提出「逐月養胎」的觀念。他沒有一句籠統的「懷孕要補」，而是把十月妊娠解構得條理分明：哪個月重在安靜、哪個月慎房事、哪個月調脾胃、哪個月要顧筋骨。這種順應身體變化、依時調養的思維，放在今天看，依然十分合用。