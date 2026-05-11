冷氣病是都市人常見的季節性不適。以前以夏季為主，如今冷氣普及，冷氣病已成為四季皆有的健康問題，而夏季最為嚴重。

冷氣病是指長時間處於低溫、乾燥的冷氣環境中，引發的一系列身體不適。中醫認為主要是「風寒濕邪」乘虛而入，損傷人體陽氣，導致氣血運行不暢、脾胃功能受困。患者常出現頭痛、肩頸僵硬、鼻塞流涕、咳嗽、關節痠痛、疲倦乏力、食慾不振，甚至腹瀉或月經不調等症狀。嚴重者還會出現手腳冰冷、免疫力下降，容易反覆感冒。