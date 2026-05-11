冷氣病是都市人常見的季節性不適。以前以夏季為主，如今冷氣普及，冷氣病已成為四季皆有的健康問題，而夏季最為嚴重。
冷氣病是指長時間處於低溫、乾燥的冷氣環境中，引發的一系列身體不適。中醫認為主要是「風寒濕邪」乘虛而入，損傷人體陽氣，導致氣血運行不暢、脾胃功能受困。患者常出現頭痛、肩頸僵硬、鼻塞流涕、咳嗽、關節痠痛、疲倦乏力、食慾不振，甚至腹瀉或月經不調等症狀。嚴重者還會出現手腳冰冷、免疫力下降，容易反覆感冒。
香港夏季戶外炎熱潮濕，人體毛孔張開散熱，此時若突然進入冷氣房，室內外溫差可達10度以上，毛孔未能及時調整，風寒之邪便容易乘虛而入，損傷陽氣。另外衣著單薄、喜吃生冷、作息不定、壓力大、抵抗力較弱，種種因素交織，就容易誘發冷氣病。此外，長時間在冷氣環境下缺乏活動，汗液無法正常排出，衛氣減弱，更令正氣受損，症狀容易反覆出現。
預防冷氣病，關鍵在於「減溫差、護陽氣」。風扇、冷氣風口不要直吹身體，特別是頭頸和腰背部。適當的室外走動曬曬太陽，讓毛孔舒張、陽氣宣通。
已出現症狀者，宜及早調理。中醫常用化濕和中、祛風散寒藥物。穴位取風池、合谷、足三里，能疏通經絡、扶正祛邪。日常可多吃紫蘇葉、陳皮、淮山、薏米等食物，溫中散寒、健脾祛濕。避免生冷及過甜油膩食物，以免加重脾濕。
冷氣病看似小事，長期反覆卻會損傷正氣，加速衰老。夏天離不開冷氣，關鍵在於適度使用、注意保暖、適當活動，就能遠離冷氣病的困擾，保持健康。