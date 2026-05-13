常食猴頭菇 預防腦退化

AI圖片

菇類中，猴頭菇色香味並不是最突出，但它質感最以肉類，所以是素作料理中最受歡迎的一種。猴頭菇自古被視為養胃佳品。《本草綱目拾遺》記載其「利五臟，助消化」，臨床上多用於脾胃虛弱、食少納呆、消化不良等情況。它性平味甘，入脾胃經，既能補益脾胃之氣，又不易滋膩礙胃，特別適合現代人的失調體質。 古人發現猴頭菇功效，是來自經驗累積。現代研究結果印證古人的智慧是對的。除了調胃之外，最新動物研究發現猴頭菇多糖可減輕腸道炎症損傷和調節腸道益菌活性。

近年備受關注的「腸腦軸」理論指出，腸道健康與大腦功能及情緒狀態關係密切。部分研究顯示，猴頭菇含有的活性成分可能促進神經生長因子(NGF)表達，對神經修復與再生具有潛在作用。亦有實驗指出，其萃取物在細胞層面具抗氧化及抗炎能力，有助保護神經細胞。不過，相關研究仍在持續進行，實際效果仍有待更多臨床數據支持。 一些初步研究顯示，持續食用猴頭菇數星期，或有助改善記憶力及維持神經健康，但效果會因個人體質及飲食習慣而異。

在日常飲食中，猴頭菇不僅具保健價值，亦易於入饌。除了用來煲湯以之，用來製成蒸炆料理也是非常有美味有益。金針雲耳蒸猴頭菇(3人份) 材料：乾猴頭菇兩個(約100克，浸發後)、金針菜(乾)10克、雲耳(乾)10克、薑3片、蒜茸適量、紅棗4粒(去核切半)、枸杞5克。 做法：乾猴頭菇用清水浸泡1至2小時至軟身，去除硬蒂，反覆沖洗並用手擠壓，必要時可輕輕汆水，以去除苦味。撕成小塊後放入碟中，加入調味料醃約15分鐘。金針及雲耳預先浸軟，處理乾淨後加入碟中，連同薑片、蒜蓉、紅棗及枸杞拌勻鋪平。水滾後以大火蒸約15至18分鐘。蒸好後淋少許麻油即可享用。