每年一月(January)，人們忙著撕日曆、訂計劃，好像跨過一條線，人生就會重新開始。這其實是向一位叫雅努斯(Janus)的羅馬神致敬，他長著兩張臉，一張向後看，一張向前望。

羅馬人相信，凡是門檻、旅程、開始與結束，都由他掌管。所以January以他為名，倒也有幾分道理：每一次開始，總連著某種終結；每一次終結，又埋下新的開始。

但羅馬人可想不到，他們的神名Janus，後來竟被生物學家用來命名一類藏在你我細胞深處的酵素——雅努斯激酶，簡稱JAK。為甚麼叫這個名字？因為這酵素也長著兩張臉：一個活性區，一個非活性區，就像那位雙面神，各看一方。