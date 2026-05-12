每年一月(January)，人們忙著撕日曆、訂計劃，好像跨過一條線，人生就會重新開始。這其實是向一位叫雅努斯(Janus)的羅馬神致敬，他長著兩張臉，一張向後看，一張向前望。
羅馬人相信，凡是門檻、旅程、開始與結束，都由他掌管。所以January以他為名，倒也有幾分道理：每一次開始，總連著某種終結；每一次終結，又埋下新的開始。
但羅馬人可想不到，他們的神名Janus，後來竟被生物學家用來命名一類藏在你我細胞深處的酵素——雅努斯激酶，簡稱JAK。為甚麼叫這個名字？因為這酵素也長著兩張臉：一個活性區，一個非活性區，就像那位雙面神，各看一方。
JAK是免疫系統的守門人。它負責傳遞細胞因子(cytokines)的訊號，你可以把細胞因子想像成身體內的警報訊息。當警報響起，JAK就會激活一種叫STAT的蛋白，後者走進細胞核，啟動或關閉某些基因。這條JAK-STAT通路，就是免疫系統的通訊網絡。正常時，它能幫我們抵抗感染、修補破損；一旦失控，就會變成慢性炎症的推手，類風濕關節炎、銀屑病和濕疹，全是它的傑作。
科學家於是想到：能不能把這個失控的守門人暫時關掉？這就是JAK抑制劑的由來。與傳統需要打針的生物製劑不同，這是一類可以口服的小分子藥物。它們像一把精密的鎖，扣住JAK酵素，阻止STAT激活，從而使那些驅動發炎的基因「靜音」。一次過干擾多條發炎通路，見效快，應用廣。這聽起來，是不是很理想？
在臨床應用上，JAK抑制劑確實改寫了許多自體免疫疾病的治療格局。對那些病情反覆、傳統藥無效的病人，這類藥物不只是止痛消腫，更是有效控制免疫失調的一條鑰匙。
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