半月板受傷：不只是運動員的問題

半月板是膝蓋裡的一塊「軟墊」，主要作用是分散壓力、保持膝關節穩定性。當半月板受傷時，病人通常會感到膝蓋疼痛、「卡住」或活動不順暢。這種情況不只出現在運動員身上，普通市民也可能因為年紀增長或日常活動而出現退化性半月板損傷。
在治療方面，常見的選擇分為兩大類：
•非手術治療：包括休息、冰敷、物理治療、消炎止痛藥，以及適度的肌肉強化運動。這些方法適合症狀較輕或退化性病變的患者，目的是減輕疼痛、改善功能，讓膝蓋維持日常活動。
•手術治療：當症狀嚴重或膝蓋反覆卡住時，醫生可能建議進行關節鏡手術。手術方式包括修補半月板或切除受損部分。修補能保留更多半月板組織，但並非所有損傷都適合；切除則能短期改善症狀，但長遠可能增加關節退化的風險。
因此，醫生在治療時需要仔細衡量，不能只追求短期效果，而是要兼顧膝蓋的長期健康。
除了治療，預防同樣重要。對運動員來說，正確的訓練方式、保持肌肉平衡，以及比賽後的恢復，都能減少半月板受傷的風險。對一般市民而言，適量運動、控制體重和保持下肢肌肉力量，也能保護膝蓋。若出現膝痛或卡住的情況，應及早求醫，避免拖延。
總結來說，半月板損傷並不是「運動員專屬」的疾病，而是你我都可能遇到的膝蓋問題。透過正確的治療與持續保養，大部分患者都能恢復良好的生活質素。
作者為中國香港運動醫學及科學學會醫生委員會委員尹希文醫生