半月板受傷：不只是運動員的問題

半月板是膝蓋裡的一塊「軟墊」，主要作用是分散壓力、保持膝關節穩定性。當半月板受傷時，病人通常會感到膝蓋疼痛、「卡住」或活動不順暢。這種情況不只出現在運動員身上，普通市民也可能因為年紀增長或日常活動而出現退化性半月板損傷。

在治療方面，常見的選擇分為兩大類：

•非手術治療：包括休息、冰敷、物理治療、消炎止痛藥，以及適度的肌肉強化運動。這些方法適合症狀較輕或退化性病變的患者，目的是減輕疼痛、改善功能，讓膝蓋維持日常活動。