中醫調理乳癌治療後淋巴水腫

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乳癌化放治療後常見的併發症之一為淋巴水腫，尤其在手術切除腋下淋巴結或接受放射治療後，淋巴循環受阻，導致上肢腫脹、沉重感與活動受限，對患者身心造成長期困擾。 近年來，中醫在改善乳癌術後淋巴水腫方面逐漸受到重視，透過整體調理與症狀緩解。 中醫將淋巴水腫歸屬於「水腫」、「痰濕」、「瘀血」範疇，認為其成因與氣血運行不暢、脾虛失運及經絡阻滯密切相關。治療上強調「健脾利濕、活血化瘀、疏通經絡」，常見方藥如五苓散、真武湯或配合活血藥物，例如：雞血藤、伸筋草、丹參、桑枝、桂枝等等，依患者體質加減使用，以促進體內水液代謝與循環。當然，全面的扶正驅邪中藥，也是不可少的。

除內服中藥外，針灸特定經絡穴位，如合谷、曲池、足三里等，有助於改善淋巴回流與減輕腫脹；艾灸則透過溫熱效應促進氣血運行。另有中藥外敷、推拿按摩等方式，能局部改善組織液滯留，提升舒適感。聽過部分西醫會叮囑病人不要針灸，其實有經驗的中醫師在針灸之前會依據體質與病程辨證施治，並了解病人當前在進行何種復健措施，如有否使用壓力袖套、淋巴引流運動等，按需要施行中醫綜合治療。適合針灸與否，中醫師會按個別情況決定的。

患者日常亦應避免提重物、注意皮膚清潔、防止感染，以降低水腫惡化風險。另外，我也經常鼓勵癌病人參加病人互助活動，或者加入乳癌基金會等等，既有專業指導又有康復者經驗分享，互相支持，讓治療路上不是孤單一人。總之，姐妹們加油啊！