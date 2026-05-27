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健康
出版：2026-May-27 08:00
更新：2026-May-27 08:00
李醫師的診聊室: 文鶴

乳癌患者化放療後可以怎樣吃？

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病人問：乳癌化放療後，可以食甚麼？

     我答：乳癌患者無論是否處於化放療後，飲食都宜遵從「均衡、低脂、高纖、高蛋白、以植物為主並限制酒精」的原則。所謂均衡，是指三餐都應包含主食、蛋白質與蔬菜，以維持體力與免疫力。至於低脂，並非完全拒絕脂肪，而是避免過量油炸與高脂飲食，因為長期攝取過多動物脂肪，可能影響荷爾蒙平衡，亦增加慢性發炎風險。

仍有病人告訴我，肚餓的時侯，是食麵包或者餅乾這些高熱量但低營養的食物來充飢。每次聽到這都很氣，因為癌症治療，容易出現無胃口或者吸收力較差，大家更要珍惜有胃口的時侯，爭取補充蛋白的機會。其實，現在很多連鎖店都有小塊裝即食的三文魚、雞胸肉和溫泉蛋等等，方便隨時食用。

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除食，建議每天約1,500至2,000ml白開水、戒煙限酒，保持運動及良好睡眠。

      食療真是要視乎體質，氣血虛、陰虛和瘀血型的都很常見。近來多了許多50歲以下的患者，我自己臨床上的觀察到的，這個年齡群比較多是氣血虛，表現為術後或化療後虛弱、面色蒼白、頭暈、疲倦。而50歲以上，則以陰虛或血瘀較多。

      氣血虛的可以五指毛桃、當歸、黨參(或人參)、白朮、茯苓、山藥、蓮子、百合、核桃等為基礎，加入烏雞、魚或肉來調補正氣、活血、養血。

      陰虛的可以用生熟地、沙參、麥冬、玉竹、黃精等，煮海參、響螺、鮑魚等，滋陰滋燥。若瘀血多，可加丹參、玄參、三七、雞血籐等。

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      其實，配搭不難，有了基本了解，就可以靈活變化。當然，你也可以請教你的中醫師，以得出最適合的配方。

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