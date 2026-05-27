乳癌患者化放療後可以怎樣吃？

病人問：乳癌化放療後，可以食甚麼？

我答：乳癌患者無論是否處於化放療後，飲食都宜遵從「均衡、低脂、高纖、高蛋白、以植物為主並限制酒精」的原則。所謂均衡，是指三餐都應包含主食、蛋白質與蔬菜，以維持體力與免疫力。至於低脂，並非完全拒絕脂肪，而是避免過量油炸與高脂飲食，因為長期攝取過多動物脂肪，可能影響荷爾蒙平衡，亦增加慢性發炎風險。

仍有病人告訴我，肚餓的時侯，是食麵包或者餅乾這些高熱量但低營養的食物來充飢。每次聽到這都很氣，因為癌症治療，容易出現無胃口或者吸收力較差，大家更要珍惜有胃口的時侯，爭取補充蛋白的機會。其實，現在很多連鎖店都有小塊裝即食的三文魚、雞胸肉和溫泉蛋等等，方便隨時食用。