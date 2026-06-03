炎夏術後發熱的中醫解法

此類情況於嶺南夏季並不罕見。炎夏酷暑，連一般人亦易感悶熱乏力，何況術後體虛之人。中醫認為，手術耗氣傷血，正氣已虧；加之暑熱挾濕之邪外襲，內外相合，形成氣機鬱滯、升降失司的「正虛邪戀」之局。暑濕困阻中焦，鬱而化熱，熱不得透，病人會表現為發熱反覆、汗出不暢、倦怠、不思飲食等症。

診所外是34度高溫，一名癌症術後發燒病人來診。患者年逾七旬，腫瘤切除術後反覆高熱一周，體溫最高逾39度，經抗生素及退熱藥治療未見明顯改善，檢查未見明確感染證據，屬典型術後非感染性發熱。

這種發熱不能夠用清熱，清熱的話，而要透邪化濕，兼以扶正。治療關鍵在於調暢氣機、透達鬱熱，輕清宣透，恢復氣機運動，而非單純退熱。具實治療留給中醫處理。

患可在中醫治療期間以薏苡仁、冬瓜、淡竹葉等，「清而不寒、化濕為主」的食材作療來配合，增強身體對外界暑熱氣候的對抗力。即使不是術後，其他高溫工作後，頭暈眠花，口乾神疲，神疲乏力等懷疑暑濕傷氣的人，也可以用上述材料，酌加山藥、太子參等，以恢復脾胃功能。

今日介紹參蓮薏米飲，材料：太子參12克、蓮子15克、炒薏苡仁20克、白扁豆15克、糖冬瓜30克、陳皮1小角。全部材料先洗浸後，1公升水電煲煮一小時代茶飲。糖尿病患者宜去糖冬瓜，改以清淡原味飲用，或請中醫師按體質調整。