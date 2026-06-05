咖啡因減四成勃起障礙風險

調查結果發現，如果每日攝取85至170毫克咖啡因，其患勃起功能障礙的機率，較沒有攝取咖啡因的組別低42%；如果攝取171至303毫克咖啡因，則低39%；即皆為四成左右。若每日攝取更多的咖啡因，並不會帶來額外的好處。

該項研究由德州大學進行，對象為近4,000名男士，請他們填寫每天的咖啡因攝取量，包括咖啡、茶、碳酸飲料等，也詢問他們是否有勃起功能障礙的問題；並記錄他們在24小時內的飲食狀況。

換言之，以普通一杯咖啡230毫升(cc)來說，一般有約100毫克咖啡因；每天喝一杯至兩杯，就達到上述研究的降低風險水平。

此外，根據英國國民醫療部(NHS)的資料，每天喝一至兩杯咖啡的族群，患勃起功能障礙的風險較低，尤其對肥胖或高血壓患者而言。不過，假若男士已患上糖尿病，則喝咖啡也沒有用，不會降低其勃起功能障礙風險；原因是糖尿病患者的全身血管都隱含硬化問題，所以咖啡能起的作用相當有限。

為甚麼咖啡因對勃起有幫助？因為它可以放鬆全身的平滑肌，雖然強度不大，但可令血液更容易流入陰莖，有助於勃起及提升硬度。原來咖啡因本身是一種非選擇性的PDE抑制劑；而治療勃起功能障礙的藥物，則是選擇性的PDE5抑制劑——專門針對第五型PDE，只對海綿體的平滑肌起作用。