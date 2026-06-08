俗稱「生蛇」的帶狀疱疹，中醫學稱為「蛇串瘡」或「火帶瘡」，是臨床常見的皮膚疾病。患者常於身體單側如胸脅、腰腹或面部，突發成簇晶瑩的水泡，並伴隨如火灼、針刺般的劇烈疼痛。西醫視此為水痘病毒的再度激活；中醫則認為其核心病機在於「正氣不足，濕熱蘊結」，多發於情志抑鬱、長期熬夜、飲食失節或年高體弱之人。
當人體正氣減弱時，潛伏的濕熱火毒便會乘虛而發。此毒邪往往沿肝膽經絡循行，與體內氣血相互搏結，導致氣血阻滯、經絡不通。中醫強調「不通則痛」，邪毒鬱阻於肌膚表層，正是造成局部皮疹紅腫、水泡流汁及神經劇烈疼痛的根本原因。
在治療層面，中醫講求「清熱解毒、利濕止痛、疏肝活血」。急性發作期是截斷病勢的黃金窗口，臨床多以龍膽瀉肝湯或五味消毒飲等名方加減，以求迅速清瀉肝膽實火、驅逐濕毒，從而促進水泡乾涸消退。若能同時配合針灸治療，圍繞皮損局部「瀉法」施針，或取支溝、陽陵泉等經穴，更能外散表邪、疏通氣血，達到即時緩解疼痛之效。若突然出現不明原因的單側劇痛或皮疹，切勿自行處理，應盡快求醫。
許多患者在皮損癒合後，局部仍遺留頑固的灼痛，此即「帶狀疱疹後遺神經痛」。
中醫視之為餘毒未清，氣滯血瘀，後期調理當轉以八珍湯或柴胡疏肝散加減，著重益氣養血、化瘀通絡。此時患者在飲食上必須嚴格忌口，遠離辛辣、煎炸及酒類等助熱生濕之物，可適量進食百合、薏苡仁以清心利濕；起居則應保持充足睡眠、避免過勞。唯有正氣充沛，方能徹底杜絕後患。