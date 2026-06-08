俗稱「生蛇」的帶狀疱疹，中醫學稱為「蛇串瘡」或「火帶瘡」，是臨床常見的皮膚疾病。患者常於身體單側如胸脅、腰腹或面部，突發成簇晶瑩的水泡，並伴隨如火灼、針刺般的劇烈疼痛。西醫視此為水痘病毒的再度激活；中醫則認為其核心病機在於「正氣不足，濕熱蘊結」，多發於情志抑鬱、長期熬夜、飲食失節或年高體弱之人。

當人體正氣減弱時，潛伏的濕熱火毒便會乘虛而發。此毒邪往往沿肝膽經絡循行，與體內氣血相互搏結，導致氣血阻滯、經絡不通。中醫強調「不通則痛」，邪毒鬱阻於肌膚表層，正是造成局部皮疹紅腫、水泡流汁及神經劇烈疼痛的根本原因。