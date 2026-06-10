癌症病人可以針灸嗎？

有一位首次來診的癌症病人，一坐下便說：「我只想吃中藥，不想針灸。」原因是——很多人跟他說：「癌症不能針灸。」
那麼，「很多人」是指誰？他們是醫護專業人員嗎？沒有人解釋過，為甚麼「不能針」？
這個問題，我回答過很多次。而答案，也隨著臨床經驗的累積，變得愈來愈謹慎。現在的我，不會再簡單地說「可以」或「不可以」。我會先和病人一起了解他當下的身體狀況、治療階段，然後再解釋針灸，在他目前的情況下，可以發揮甚麼作用。
在臨床上，針灸對癌症的角色，多數時候是「輔助」，但能發揮多少效果，其實很大程度取決於醫師的判斷和功力。
一般情況下針灸都可以幫助到病人改善化療後的食慾不振、噁心、嘔吐、疲倦、睡眠欠佳、情緒壓力，甚至是不同類型的痛症。
當針灸運用得當，可以令整個治療過程更順利，病人也會過得相對舒服。這亦是為甚麼，近年愈來愈多腫瘤科醫生，開始接受針灸作為治療的一部分，甚至主動轉介病人過來。
不過，癌症病人的身體狀況，與一般人確實不同。
例如在化療期間，有些病人會出現白血球或血小板下降：血小板過低，容易出血或瘀血；白血球偏低，則代表免疫力下降，任何穿刺(包括針灸)都存在感染風險。
另外，若剛做完手術、傷口未癒，或局部仍有發炎、腫脹，這些情況下，我一般會先以中藥調理，待身體狀態穩定後，再考慮是否介入針灸。
曾有跟診學生問：「可否直接針刺癌症位置？例如腸癌、肝癌，是否可以針腹部？」
我給新手醫師的建議是安全第一，採用「遠端取穴」例如足三里、內關、公孫等穴位，透過整體調節腸胃功能、減輕不適。這種方法風險較低，同時能達到不錯的調理效果。
一些個案未必適合服中藥，反而更適合針灸介入。
所以，癌症病人到底可不可以針？
答案從來不是一句說話可以概括，而是——因人而異，因時制宜。