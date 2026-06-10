癌症病人可以針灸嗎？

有一位首次來診的癌症病人，一坐下便說：「我只想吃中藥，不想針灸。」原因是——很多人跟他說：「癌症不能針灸。」

那麼，「很多人」是指誰？他們是醫護專業人員嗎？沒有人解釋過，為甚麼「不能針」？

這個問題，我回答過很多次。而答案，也隨著臨床經驗的累積，變得愈來愈謹慎。現在的我，不會再簡單地說「可以」或「不可以」。我會先和病人一起了解他當下的身體狀況、治療階段，然後再解釋針灸，在他目前的情況下，可以發揮甚麼作用。