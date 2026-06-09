在《預設醫療指示》從立法走到落實的過程中，護士扮演着無可替代的關鍵角色。她們不僅是醫療團隊中最貼近病人的專業人員，更是安撫情緒、解讀病情、維繫信任的核心人物。

護士是病人最常接觸、最被信賴的專業之一。從每日量體温、換藥，到深夜靜靜陪伴，護士在長時間的照護中，清楚掌握病情的變化軌跡，也深入了解家屬的憂慮與內心掙扎。正因如此，在推動預設醫療指示的過程中，護士可以同時是啟導者、協調者，更是病人尊嚴的最後守護者。當病人無法清晰表達意願時，護士往往是最能還原病人曾透露過的價值取捨與心願的那個人。