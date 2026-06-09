在《預設醫療指示》從立法走到落實的過程中，護士扮演着無可替代的關鍵角色。她們不僅是醫療團隊中最貼近病人的專業人員，更是安撫情緒、解讀病情、維繫信任的核心人物。
護士是病人最常接觸、最被信賴的專業之一。從每日量體温、換藥，到深夜靜靜陪伴，護士在長時間的照護中，清楚掌握病情的變化軌跡，也深入了解家屬的憂慮與內心掙扎。正因如此，在推動預設醫療指示的過程中，護士可以同時是啟導者、協調者，更是病人尊嚴的最後守護者。當病人無法清晰表達意願時，護士往往是最能還原病人曾透露過的價值取捨與心願的那個人。
可惜的是，目前護士在預設醫療指示中的專業潛能仍未充分釋放。許多護士反映，自己雖然經常聽到病人說「唔想痛苦地捱落去」，卻不知道應在何時、用甚麼方式啟動相關討論，也擔心一旦提出會否引起家屬誤解或法律責任。因此，我們需要賦予護士更明確的角色與權責，例如在病人病情出現不可逆轉的轉變時，護士可以主動提出召開家庭會議，啟動預設醫療指示的討論；在醫生、病人與家屬之間搭建溝通橋樑，協助轉譯複雜的醫學資訊，讓各方在互信下達成共識。
我始終相信：尊嚴不是給予的，而是被守護的。守護尊嚴，不能只靠法例條文，更要靠前線每一位醫護人員、每一個家人、每一顆願意靜靜聆聽的心。從社區層面來看，護士往往最能敏銳察覺病人何時開始出現焦慮、退縮或反覆猶豫的跡象。若能善用這份細膩的觀察力，護士可以及早促成有質素的對話，協助病人釐清自己的價值觀與底線，避免到了危急關頭才由急症室或陌生醫生代為決定。這不但能大幅減輕家屬日後的內疚與自責，也讓病人真正享有自主、有尊嚴的晚期照顧。
未來，我們需要更多系統性的培訓與制度支持，包括模擬溝通工作坊、法律免責指引及跨專業個案討論，讓護士有信心、有空間、有工具去啟動這些不容易的談話。唯有這樣，預設醫療指示才能真正從一份文件走進真實的生命場景，成為一份守護尊嚴、尊重意願的承諾。