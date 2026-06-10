破浪而出：從0.03秒看卡梅倫麥克沃伊的極致訓練哲學

塵封17年的男子50米自由泳世界紀錄，於今年3月在中國游泳公開賽被澳洲選手卡梅倫・麥克沃伊以20.88秒打破，比原紀錄快了0.03秒。這堪稱世界上最艱難的0.03秒。項目時間極短，要再縮短成績極為困難，必須將每個細節做到最精細。他有何秘訣？以下整理其訓練方法。

1. 低量高強度

有別於一般長距離游泳選手每周游30至50公里，卡梅倫每周只游3公里。原因有二：所有的游泳訓練皆以全速進行，刺激極強，不需過長距離；且大部分訓練安排在健身房完成。