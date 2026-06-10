破浪而出：從0.03秒看卡梅倫麥克沃伊的極致訓練哲學

塵封17年的男子50米自由泳世界紀錄，於今年3月在中國游泳公開賽被澳洲選手卡梅倫・麥克沃伊以20.88秒打破，比原紀錄快了0.03秒。這堪稱世界上最艱難的0.03秒。項目時間極短，要再縮短成績極為困難，必須將每個細節做到最精細。他有何秘訣？以下整理其訓練方法。
1. 低量高強度
有別於一般長距離游泳選手每周游30至50公里，卡梅倫每周只游3公里。原因有二：所有的游泳訓練皆以全速進行，刺激極強，不需過長距離；且大部分訓練安排在健身房完成。
2. 以力量及爆發力為主導的訓練
對短距離泳手而言，健身房訓練與游泳同樣重要。目標是增強肌肉力量與爆發力，提升划距與划頻。力量訓練強度極高，例如負重70公斤引體向上，155公斤六角槓鈴硬舉，採多組數、低次數方式進行，例如6組、每組2次。爆發力訓練則著重於快速發力的動作。
3. 重視轉化性訓練
結合力量訓練與水中訓練，例如先進行高強度負重引體向上，隨即進行25米自由泳衝刺。透過短時間內的肌肉記憶轉移，使肌肉在水中能更有效地發力。
4. 維持充足的關節活動度
確保身體各關節的活動範圍足以應付游泳動作的需求。例如，有足夠的肩胛骨上提活動度，能讓上肢更有力地抓水。這不僅需要伸展訓練，更須確保在該活動範圍內，肌肉能有效地產生力量。
作者為中國香港運動醫學及科學學會委員、美國國家體能協會註冊體能教練陳振坤