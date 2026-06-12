支源體感染是常見的呼吸道疾病，尤其在幼童和年輕人中較普遍。近期內地曾有小規模爆發，引起香港關注。雖然醫生並不陌生，但其症狀不明顯、診斷較難及治療特殊性，常讓家長感到陌生。
支源體是一種缺乏細胞壁的細菌，對青黴素等常見抗生素無效。它主要影響呼吸道，症狀包括持續數周的乾咳(約80%患者)、低燒(37.5至38.5°C，持續3至7天)、疲倦、咽痛及食慾下降。這些症狀與普通感冒相似，容易被誤診為病毒感染，尤其在幼童中難以辨識。
診斷須綜合評估，包括血清IgM抗體檢測、核酸呼吸道樣本檢測，以及胸部X光檢查(可能顯示非典型肺炎，但部分病例無明顯異常)。因診斷過程耗時，家長須耐心提供詳細症狀資訊，配合醫生多次檢查。
治療必須使用針對支源體的抗生素，療程通常5至10天。嚴重病例(如合併呼吸困難)須住院接受靜脈注射，療程可能延長。家長應嚴格遵從醫囑完成療程，避免中斷以防復發。
家長配合至關重要：提供準確病史、按時服藥、密切觀察症狀。若出現高燒超過39°C、呼吸急促或食慾明顯下降，應立即覆診。平日應避免孩子接觸患者，保持環境清潔，減少飛沫傳播。
支源體感染因症狀隱匿、診斷複雜及對常見抗生素無效而獨特。大多數幼童病例可透過口服抗生素痊癒，但嚴重者須靜脈治療。家長了解其特點，積極配合醫生，並監測孩子狀況，能有效控制感染，減少併發症，讓孩子早日康復。