支源體感染是常見的呼吸道疾病，尤其在幼童和年輕人中較普遍。近期內地曾有小規模爆發，引起香港關注。雖然醫生並不陌生，但其症狀不明顯、診斷較難及治療特殊性，常讓家長感到陌生。

支源體是一種缺乏細胞壁的細菌，對青黴素等常見抗生素無效。它主要影響呼吸道，症狀包括持續數周的乾咳(約80%患者)、低燒(37.5至38.5°C，持續3至7天)、疲倦、咽痛及食慾下降。這些症狀與普通感冒相似，容易被誤診為病毒感染，尤其在幼童中難以辨識。