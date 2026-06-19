過量咖啡損害勃起功能

喝咖啡後可否服用PDE5抑制劑，與咖啡的作用和副作用有關。
對男士性功能而言，適量喝咖啡是有益的，上兩周已談過；但長期過量地喝咖啡，則可能損害勃起功能。
咖啡本身，不會引發勃起功能障礙。但過量飲用，則會引起相關的副作用。
過量飲用咖啡，可導致中樞神經系統過度興奮，一般症狀包括：
躁動不安，神經過敏
失眠、亢奮
頭痛
頭暈
心跳加速
腸胃不適、腹瀉
焦慮，易怒
肌肉抽搐
出現依賴性，要愈喝愈多才能起提神效果
咖啡「上癮」的原理，是因為當初大腦誤把咖啡因當成了腺苷──人體內的疲勞訊號，所以不知疲勞(詳見早前文章)；但長期下來，大腦為了維持平衡，會製造更多的腺苷受體，把咖啡因和腺苷一併收集起來。這時候，同樣分量的咖啡會失去原有的提神效果，而令人想要攝取更多咖啡因。
如果長期大類攝取咖啡因，可引起長遠的潛在副作用：
血壓升高
誘發骨質疏鬆，因為咖啡會阻礙鈣質和鐵質的吸收
尿頻，咖啡因有利尿作用
心律不齊，胸口痛
對男士性功能而言，長期過量飲用咖啡，可能出現以下傷害：
破壞血管，因為咖啡因會令血管收縮，若血管長期持續收縮，有可能出現硬化；血管功能會影響勃起功能。
對心臟造成壓力，可引致心臟功能不全。
失眠，或影響睡眠質素。睡眠質素差，會損害勃起功能。
產生焦慮，緊張不安，身體抖動，這都對性功能及表現有極負面的影響。
引發脫水現象，影響身體內的血液量。血液循環不穩定，會損害勃起功能。
「咖啡癮」引發的心理與生理狀態：只要一天不喝咖啡，就可能出現戒斷症狀，包括：劇烈頭痛、焦慮、易怒、頭暈、情緒低落、極度疲倦、嗜睡、難以集中注意力；這些都會造成夫妻關係問題，破壞性生活，令人降低性慾。
(勃起障礙口服藥FAQ之十四)