過量咖啡損害勃起功能

喝咖啡後可否服用PDE5抑制劑，與咖啡的作用和副作用有關。

對男士性功能而言，適量喝咖啡是有益的，上兩周已談過；但長期過量地喝咖啡，則可能損害勃起功能。

咖啡本身，不會引發勃起功能障礙。但過量飲用，則會引起相關的副作用。

過量飲用咖啡，可導致中樞神經系統過度興奮，一般症狀包括：

躁動不安，神經過敏

失眠、亢奮

頭痛

頭暈

心跳加速

腸胃不適、腹瀉

焦慮，易怒

肌肉抽搐

出現依賴性，要愈喝愈多才能起提神效果

咖啡「上癮」的原理，是因為當初大腦誤把咖啡因當成了腺苷──人體內的疲勞訊號，所以不知疲勞(詳見早前文章)；但長期下來，大腦為了維持平衡，會製造更多的腺苷受體，把咖啡因和腺苷一併收集起來。這時候，同樣分量的咖啡會失去原有的提神效果，而令人想要攝取更多咖啡因。